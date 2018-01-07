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    07 Ocak 2018, Pazar
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    'evet' dedi

    <a href="/index/larin?id=36a3c8fc-2b68-4896-8dad-41a910ab710b" class="" rel="tag">Larin</a> 'evet' dedi

    Golcü arayan , Atiba’nın önerdiği Kanadalı yıldızla el sıkıştı. Kulübü ile pazarlıklar ise sürüyor

    Cenk Tosun'un boşluğunu doldurmak için çaba sarf eden Beşiktaş, daha önce de gündeme gelen Cyle Larin'le ön anlaşmaya vardı. Yapılan görüşmede, ABD'nin Orlando takımında oynayan Jamaika asıllı 22 yaşındaki yıldızla el sıkışıldı. 'in senelik 1.5 milyon euro'ya "evet" dediği, kulübü ile ise pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. 'in Orlando karnesi; 89 maç-44 gol-8 asist. Milan'ın Hırvat golcüsü Nikola Kalinic'in de siyah-beyazlıların gündemine geldiği belirlendi.

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:26
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