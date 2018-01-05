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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Bu akşam sahada

    Bu akşam sahada
    Everton Sam Allardyce, bu akşam TSİ 22.55'te oynanacak kupa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında hakkında açıklamalarda bulundu. Allardyce, "Bu yaşta elit sınıf içinde çok fazla futbolcu yok. Çok araştırdık, odaklandığımız transferi de yaptık. Üzerinde büyük bir baskı var, umarım başarılı olur. Sağlık kontrolünden geçmesini bekliyoruz, resmiyete re dökersek Liverpool maçında kulübede olabilir" diye konuştu.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:19
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