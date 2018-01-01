 "Para mutlu etmiyor" – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    "Para mutlu etmiyor"

    "Para mutlu etmiyor"

    Portekizli yıldız, “Çok fazla paranız olabilir ama nerede yaşadığınız, nasıl yaşadığınız ve aslında ne yapamadığınız daha önemli. Ben de bu yüzden ’tayım” dedi

    'ın süper yıldızı , hayatını anlatan bir kitap yazıyor... Kariyeri boyunca yaşadıklarını hatırlamaya çalışan, son dönemde ise yaşadıklarıyla ilgili notlar alan Portekizli'nin kitabına eklediği bu notlardan, süreç içinde Portekiz basınına yansıyanlar şöyle:

    FUTBOLU zaten biliyordum ama son dönemde hayatı da öğrendim. Hayatta para kazanmanın çok önemli ama her şey olmadığını Dubai'ye gittiğimde anladım. Paranız olabilir ama nerede yaşadığınız, nasıl yaşadığınız ve aslında ne yapamadığınız çok daha önemli.
    PARA kazanmak için Çin'e gidenleri anlayabiliyorum, saygı da duyuyorum. Ailemizi, çocuklarımızı, geleceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Ama ben para için bir daha bunu yapmam. Taraftar için oynamak başka bir duygu. Sen iyi bir şey yaptığın zaman buna değer veren insanlar için oynamak harika. Bu yüzden zaten Beşiktaş'tayım.
    BANA bir ilkokul öğretmenim katlanırdı, bir de teknik direktörüm katlanıyor. Hata yaptığımda bazı çalıştığım teknik direktörler gibi beni eleştirip, küçük düşürmeye, hatalarımı yüzüme vurup, acımasızca eleştirmeye kesinlikle çalışmıyor. Kavga etmiyor benimle. Onunla ilginç bir şekilde en çok kazandığımız ve harika oynadığım maçlardan sonra kavga ediyoruz.

    Ne onunla, ne de onsuz
    Beşiktaş'ın en tartışmalı isimlerinden birisi şüphesiz Quaresma. Dönüşünden sonra Beşiktaş, Quaresma ile 71 maç, Quaresma'sız 14 maç oynadı. Siyahbeyazlılar Q7 ile 46 galibiyet 16 beraberlik ve 9 yenilgi alırken; onsuz 10 galibiyet 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Quaresma ile 141 gol atıp 2, Quaresma'sız 36 gol atıp 2.6 gol ortalaması yakaladı. Quaresma ile 64.8 galibiyet yüzdesi, Quaresma'sız 71.4 galibiyet yüzdesi elde edildi.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:28
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