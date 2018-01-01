"Para mutlu etmiyor"
Portekizli yıldız, “Çok fazla paranız olabilir ama nerede yaşadığınız, nasıl yaşadığınız ve aslında ne yapamadığınız daha önemli. Ben de bu yüzden Beşiktaş’tayım” dedi
FUTBOLU zaten biliyordum ama son dönemde hayatı da öğrendim. Hayatta para kazanmanın çok önemli ama her şey olmadığını Dubai'ye gittiğimde anladım. Paranız olabilir ama nerede yaşadığınız, nasıl yaşadığınız ve aslında ne yapamadığınız çok daha önemli.
PARA kazanmak için Çin'e gidenleri anlayabiliyorum, saygı da duyuyorum. Ailemizi, çocuklarımızı, geleceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Ama ben para için bir daha bunu yapmam. Taraftar için oynamak başka bir duygu. Sen iyi bir şey yaptığın zaman buna değer veren insanlar için oynamak harika. Bu yüzden zaten Beşiktaş'tayım.
BANA bir ilkokul öğretmenim katlanırdı, bir de teknik direktörüm Şenol Güneş katlanıyor. Hata yaptığımda bazı çalıştığım teknik direktörler gibi beni eleştirip, küçük düşürmeye, hatalarımı yüzüme vurup, acımasızca eleştirmeye kesinlikle çalışmıyor. Kavga etmiyor benimle. Onunla ilginç bir şekilde en çok kazandığımız ve harika oynadığım maçlardan sonra kavga ediyoruz.
Ne onunla, ne de onsuz
Beşiktaş'ın en tartışmalı isimlerinden birisi şüphesiz Quaresma. Dönüşünden sonra Beşiktaş, Quaresma ile 71 maç, Quaresma'sız 14 maç oynadı. Siyahbeyazlılar Q7 ile 46 galibiyet 16 beraberlik ve 9 yenilgi alırken; onsuz 10 galibiyet 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Quaresma ile 141 gol atıp 2, Quaresma'sız 36 gol atıp 2.6 gol ortalaması yakaladı. Quaresma ile 64.8 galibiyet yüzdesi, Quaresma'sız 71.4 galibiyet yüzdesi elde edildi.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:28
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"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
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Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
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