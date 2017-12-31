 Vida çarşamba günü imzalıyor – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Vida çarşamba günü imzalıyor

    Vida çarşamba günü imzalıyor
    Beşiktaş'ın 'ya kavuşacağı tarih belli oldu. Ülkesi Hırvatistan'da taşınma hazırlıklarını sürdüren 28 yaşındaki savunmacı, salı günü İstanbul'a gelecek. Tecrübeli futbolcu için Vodafone Park'ta çarşamba günü özel bir imza töreni düzenlenecek. Vida, Başkan Fikret Orman'ın da katılım göstereceği etkinlikte 4,5 senelik kontrat ve yıllık 3 milyon euro maaşı içeren kontrata imzayı atacak. Domagoj Vida, sonrasında 'ın devre arası kampına katılacak. Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, siyah-beyazlılar'da 24 numaralı formayı giyecek.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vida çarşamba günü imzalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN