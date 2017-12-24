 Stoperde örnek kulüp! – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Stoperde örnek kulüp!

    Stoperde örnek kulüp!
    Galatasaray ve Fenerbahçe stoper transferlerine astronomik rakamlar öderken; Beşiktaş bedavaya getirdi. Sarı-kırmızılı takım savunmacılar için 14.5, Fenerbahçe de 6.6 milyon euro ödedi; Kara Kartal ise Pepe'den sonra Vida'yı da bonservissiz aldı.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:05
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