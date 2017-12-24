Stoperde örnek kulüp!

Galatasaray ve Fenerbahçe stoper transferlerine astronomik rakamlar öderken; Beşiktaş bedavaya getirdi. Sarı-kırmızılı takım savunmacılar için 14.5, Fenerbahçe de 6.6 milyon euro ödedi; Kara Kartal ise Pepe'den sonra Vida'yı da bonservissiz aldı.