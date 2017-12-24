‘İlk golde hatalıydım’

Beşiktaş'ın kalecisi Fabri, yedikleri ilk golde hata yaptığını belirtti. İspanyol eldiven "Topu elimden kaçırdım. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Sivasspor'u tebrik ederim" dedi. Fabri, maçı kazanıp üst sıraları zorlamak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını kaydetti.