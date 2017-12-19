Forma için 6 kilo verdim
Osmanlıspor maçının yıldızlarından Medel'den sürpriz bir itiraf geldi.
Şilili, "Ligde son haftalarda iyi sonuçlar alamıyorduk. O nedenle bu sonuç bizim için önemliydi. Yüzde yüzümü sahaya veriyorum. Formayı alabilmek için 6 kilo verdim" dedi. Medel, Osmanlı maçında 77 kez topla buluştu, 66 pasın 64'ünde başarı sağladı ve %97 isabetle oynadı. Attığı 8 uzun topun tamamı yerini buldu. 2 top kaptı, 6 ikili mücadele kazandı,1 top uzaklaştırdı, 2 de ara pas verdi.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 06:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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