Farkımız ortada
Lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden takımının sergilediği başarılı performanstan memnun olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Oyuncularımı kutluyorum, hedefe ulaşacağız” dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor karşısında alınan farklı galibiyetten dolayı oldukça mutluydu. Şampiyonlar Ligi'nde araya girdiklerini ve tüm konsantrasyonlarını lige verdiklerini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Bu maç bizim açımızdan çok önemliydi. Mutlaka kazanmak istiyorduk. Oyunclarım büyük bir hırs ve istekle maça çıktılar. Zirveyle aradaki puan farkını kapatmak için Osmanlıspor mücadelesi büyük bir fırsattı. Futbolcularım da bu fırsatı iyi değerlendirdi ve farklı galibiyetle sahadan ayrılmayı başardı" dedi.
Hedef şimdi sivas maçı
Şenol Güneş şimdi gözlerini ligin son haftasında oynayacakları Sivas maçına çevirdiklerini belirerek, "Deplasmanda oynayacağımz o karşılaşmayı da kazanarak sezonun ilk yarısını iyi bir şekilde kapatmak istiyoruz. Artık maç maç düşünüp lig, kupa ve Avrupa'daki mücadelemizi sürdüreceğiz. Oyuncularıma ve taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Hedef şimdi sivas maçı
Şenol Güneş şimdi gözlerini ligin son haftasında oynayacakları Sivas maçına çevirdiklerini belirerek, "Deplasmanda oynayacağımz o karşılaşmayı da kazanarak sezonun ilk yarısını iyi bir şekilde kapatmak istiyoruz. Artık maç maç düşünüp lig, kupa ve Avrupa'daki mücadelemizi sürdüreceğiz. Oyuncularıma ve taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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