 Farkımız ortada – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Farkımız ortada

    Farkımız ortada

    Lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden takımının sergilediği başarılı performanstan memnun olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Oyuncularımı kutluyorum, hedefe ulaşacağız” dedi

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor karşısında alınan farklı galibiyetten dolayı oldukça mutluydu. Şampiyonlar Ligi'nde araya girdiklerini ve tüm konsantrasyonlarını lige verdiklerini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Bu maç bizim açımızdan çok önemliydi. Mutlaka kazanmak istiyorduk. Oyunclarım büyük bir hırs ve istekle maça çıktılar. Zirveyle aradaki puan farkını kapatmak için Osmanlıspor mücadelesi büyük bir fırsattı. Futbolcularım da bu fırsatı iyi değerlendirdi ve farklı galibiyetle sahadan ayrılmayı başardı" dedi.

    Hedef şimdi sivas maçı
    Şenol Güneş şimdi gözlerini ligin son haftasında oynayacakları Sivas maçına çevirdiklerini belirerek, "Deplasmanda oynayacağımz o karşılaşmayı da kazanarak sezonun ilk yarısını iyi bir şekilde kapatmak istiyoruz. Artık maç maç düşünüp lig, kupa ve Avrupa'daki mücadelemizi sürdüreceğiz. Oyuncularıma ve taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:11
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