 B.Münih-Beşiktaş eşleşmesinin tur atlayanı! – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    -Beşiktaş eşleşmesinin tur atlayanı!

    B.Münih-Beşiktaş eşleşmesinin tur atlayanı!

    Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'ndaki eşleşmelerinin belli olmasının ardından İngiltere'de bir internet sitesi süper bilgisayara sonuçları merakla beklenen maçların skorlarını tahmin ettirdi.

    Bayern Münih-Beşiktaş eşleşmesini de tahmin eden süper bilgisayar, Alman ekibinin turu geçeceğini tahmin etti. Bayern Münih'in sahasında 20 Şubat'ta oynanılacak olan ilk maçı 3-0 Alman ekibinin kazanacağını tahmin eden süper bilgisayar, Vodafone Park'ta oynanılacak olan 2'inci maçta ise takımların 1-1 berabere kalacağını tahmin etti. Süper bilgisayar toplamda 4-1'lik skor ile Bayern Münih'in Beşiktaş'ı eleyeceği tahmininde bulundu.
    Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'ndaki en önemli eşleşmelerden olan Real Madrid-PSG maçı için ise süper bilgisayar Real Madrid'in 2-1 ve 2-2'lik skor ile Fransız temsilcisi PSG'yi eleyeceğini tahmin etti.

    Süper bilgisayar'ın Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu tahminleri şu şekilde:
    Bayern Munich 4 - 1 Besiktas
    1'inci maç: Bayern 3 - 0 Besiktas
    2'inci maç: Besiktas 1 - 1 Bayern
    Juventus 2 - 2 Tottenham
    1'inci maç: Juventus 2 - 1 Tottenham
    2'inci maç:Tottenham 1 - 0 Juventus
    Basel 1 - 5 Manchester City
    1'inci maç: Basel 1 - 2 Manchester City
    2'inci maç: Manchester City 3 - 0 Basel
    Porto 2 - 4 Liverpool
    1'inci maç: Porto 1 - 2 Liverpool
    2'inci maç: Liverpool 2 - 1 Porto
    Sevilla 1 - 2 Manchester United
    1'inci maç: Sevilla 0 - 1 Manchester United
    2'inci maç: Manchester United 1 - 1 Sevilla
    Real Madrid 4 - 3 Paris Saint-Germain
    1'inci maç: Real Madrid 2 - 1 PSG
    2'inci maç: PSG 2 - 2 Real Madrid
    AS Roma 1 - 3 Shaktar Donetsk
    1'inci maç: Shakhtar 1-0 Roma
    2'inci maç: Roma 1-2 Shakhtar
    Chelsea 3 - 3 Barcelona - Barcelona Penaltılarla turu geçer
    1'inci maç: Chelsea 2 - 1 Barcelona
    2'inci maç: Barcelona 2 - 1 Chelsea?

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    B.Münih-Beşiktaş eşleşmesinin tur atlayanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN