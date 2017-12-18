B.Münih-Beşiktaş eşleşmesinin tur atlayanı!
Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'ndaki eşleşmelerinin belli olmasının ardından İngiltere'de bir internet sitesi süper bilgisayara sonuçları merakla beklenen maçların skorlarını tahmin ettirdi.
Bayern Münih-Beşiktaş eşleşmesini de tahmin eden süper bilgisayar, Alman ekibinin turu geçeceğini tahmin etti. Bayern Münih'in sahasında 20 Şubat'ta oynanılacak olan ilk maçı 3-0 Alman ekibinin kazanacağını tahmin eden süper bilgisayar, Vodafone Park'ta oynanılacak olan 2'inci maçta ise takımların 1-1 berabere kalacağını tahmin etti. Süper bilgisayar toplamda 4-1'lik skor ile Bayern Münih'in Beşiktaş'ı eleyeceği tahmininde bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'ndaki en önemli eşleşmelerden olan Real Madrid-PSG maçı için ise süper bilgisayar Real Madrid'in 2-1 ve 2-2'lik skor ile Fransız temsilcisi PSG'yi eleyeceğini tahmin etti.
Süper bilgisayar'ın Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu tahminleri şu şekilde:
Bayern Munich 4 - 1 Besiktas
1'inci maç: Bayern 3 - 0 Besiktas
2'inci maç: Besiktas 1 - 1 Bayern
Juventus 2 - 2 Tottenham
1'inci maç: Juventus 2 - 1 Tottenham
2'inci maç:Tottenham 1 - 0 Juventus
Basel 1 - 5 Manchester City
1'inci maç: Basel 1 - 2 Manchester City
2'inci maç: Manchester City 3 - 0 Basel
Porto 2 - 4 Liverpool
1'inci maç: Porto 1 - 2 Liverpool
2'inci maç: Liverpool 2 - 1 Porto
Sevilla 1 - 2 Manchester United
1'inci maç: Sevilla 0 - 1 Manchester United
2'inci maç: Manchester United 1 - 1 Sevilla
Real Madrid 4 - 3 Paris Saint-Germain
1'inci maç: Real Madrid 2 - 1 PSG
2'inci maç: PSG 2 - 2 Real Madrid
AS Roma 1 - 3 Shaktar Donetsk
1'inci maç: Shakhtar 1-0 Roma
2'inci maç: Roma 1-2 Shakhtar
Chelsea 3 - 3 Barcelona - Barcelona Penaltılarla turu geçer
1'inci maç: Chelsea 2 - 1 Barcelona
2'inci maç: Barcelona 2 - 1 Chelsea?
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:11
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
B.Münih-Beşiktaş eşleşmesinin tur atlayanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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