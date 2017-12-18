B.Münih-Beşiktaş eşleşmesinin tur atlayanı!

Bayern Münih-Beşiktaş eşleşmesini de tahmin eden süper bilgisayar, Alman ekibinin turu geçeceğini tahmin etti. Bayern Münih'in sahasında 20 Şubat'ta oynanılacak olan ilk maçı 3-0 Alman ekibinin kazanacağını tahmin eden süper bilgisayar, Vodafone Park'ta oynanılacak olan 2'inci maçta ise takımların 1-1 berabere kalacağını tahmin etti. Süper bilgisayar toplamda 4-1'lik skor ile Bayern Münih'in Beşiktaş'ı eleyeceği tahmininde bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'ndaki en önemli eşleşmelerden olan Real Madrid-PSG maçı için ise süper bilgisayar Real Madrid'in 2-1 ve 2-2'lik skor ile Fransız temsilcisi PSG'yi eleyeceğini tahmin etti.



Süper bilgisayar'ın Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu tahminleri şu şekilde:

Bayern Munich 4 - 1 Besiktas

1'inci maç: Bayern 3 - 0 Besiktas

2'inci maç: Besiktas 1 - 1 Bayern

Juventus 2 - 2 Tottenham

1'inci maç: Juventus 2 - 1 Tottenham

2'inci maç:Tottenham 1 - 0 Juventus

Basel 1 - 5 Manchester City

1'inci maç: Basel 1 - 2 Manchester City

2'inci maç: Manchester City 3 - 0 Basel

Porto 2 - 4 Liverpool

1'inci maç: Porto 1 - 2 Liverpool

2'inci maç: Liverpool 2 - 1 Porto

Sevilla 1 - 2 Manchester United

1'inci maç: Sevilla 0 - 1 Manchester United

2'inci maç: Manchester United 1 - 1 Sevilla

Real Madrid 4 - 3 Paris Saint-Germain

1'inci maç: Real Madrid 2 - 1 PSG

2'inci maç: PSG 2 - 2 Real Madrid

AS Roma 1 - 3 Shaktar Donetsk

1'inci maç: Shakhtar 1-0 Roma

2'inci maç: Roma 1-2 Shakhtar

Chelsea 3 - 3 Barcelona - Barcelona Penaltılarla turu geçer

1'inci maç: Chelsea 2 - 1 Barcelona

2'inci maç: Barcelona 2 - 1 Chelsea?