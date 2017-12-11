Münih'in gözünden Beşiktaş eşleşmesi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile karşılaşacak Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Beşiktaş'ın gücünü bildiklerini söyledi. Salihamidzic, "FC Bayern.tv"ye yaptığı açıklamada, ilk maçı kendi sahasında oynamanın bir avantaj olmadığını ancak Bayern Münih'in bunun üstesinden gelebilecek bir takım olduğunu belirtti.
Beşiktaş'a karşı oynamanın zor bir görev olduğunu ifade eden Salihamidzic, "Leipzig ile aynı grupta olduklarından onları takip ettik. Beşiktaş'ın ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Corentin Tolisso ise geçen yıl Olympique Lyon ile Beşiktaş'a karşı oynadığını belirterek, "Onların stadındaki atmosfer daha çok istek uyandırdı. Bu çılgın sahne önünde oynamak müthiş." ifadelerini kullandı.
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