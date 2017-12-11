Münih'in gözünden Beşiktaş eşleşmesi

Beşiktaş'a karşı oynamanın zor bir görev olduğunu ifade eden Salihamidzic, "Leipzig ile aynı grupta olduklarından onları takip ettik. Beşiktaş'ın ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Corentin Tolisso ise geçen yıl Olympique Lyon ile Beşiktaş'a karşı oynadığını belirterek, "Onların stadındaki atmosfer daha çok istek uyandırdı. Bu çılgın sahne önünde oynamak müthiş." ifadelerini kullandı.