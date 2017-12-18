10 yabancıyla sahada
Siyah-Beyazlı takım, Osmanlıspor karşılaşmasına yabancı ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Türk oyunculardan sadece Gökhan Gönül, ilk 11'de şans bulurken, farklı ülkelere mensup 10 oyuncu sahada yer aldı. Beşiktaş'ın ilk 11'inde 2'şer İspanyol, Brezilyalı, Portekizli'nin yanı sıra birer Sırp, Şilili, Hollandalı ve Kanadalı futbolcu şans buldu.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
10 yabancıyla sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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