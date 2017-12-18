10 yabancıyla sahada

Siyah-Beyazlı takım, Osmanlıspor karşılaşmasına yabancı ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Türk oyunculardan sadece Gökhan Gönül, ilk 11'de şans bulurken, farklı ülkelere mensup 10 oyuncu sahada yer aldı. Beşiktaş'ın ilk 11'inde 2'şer İspanyol, Brezilyalı, Portekizli'nin yanı sıra birer Sırp, Şilili, Hollandalı ve Kanadalı futbolcu şans buldu.