 10 yabancıyla sahada – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    10 yabancıyla sahada

    10 yabancıyla sahada
    Siyah-Beyazlı takım, Osmanlıspor karşılaşmasına yabancı ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Türk oyunculardan sadece Gökhan Gönül, ilk 11'de şans bulurken, farklı ülkelere mensup 10 oyuncu sahada yer aldı. Beşiktaş'ın ilk 11'inde 2'şer İspanyol, Brezilyalı, Portekizli'nin yanı sıra birer Sırp, Şilili, Hollandalı ve Kanadalı futbolcu şans buldu.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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