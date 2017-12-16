Stanciu iddiası!

Beşiktaş için bir iddia da Belçika basınından geldi... Gazete ve internet sitelerine göre Siyah-Beyazlılar, Anderhecht'in orta alan oyuncusu Nicolae Claudiu Stanciu'nun transferi için harekete geçti. Beşiktaş'ın Rumen futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklif yapacağı öne sürülüyor.