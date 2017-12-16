Stanciu iddiası!
Beşiktaş için bir iddia da Belçika basınından geldi... Gazete ve internet sitelerine göre Siyah-Beyazlılar, Anderhecht'in orta alan oyuncusu Nicolae Claudiu Stanciu'nun transferi için harekete geçti. Beşiktaş'ın Rumen futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklif yapacağı öne sürülüyor.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Trabzonspor'dan ikinci açıklama geldi
Toplam 9
Yorum
ekrem dogru ucan kusa borcu olan,her nefes alisinda bir yalan soyleyen baskana sahip bir kulubun adalet den bahsetmesi komik!!!
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Rodallega: "Yarışta biz de varız"
Toplam 2
Yorum
can iyi oyuncu...
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Her şeyi berbat etmeyelim
Toplam 1
Yorum
nn tamam hocamm
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