 Stanciu iddiası! – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Stanciu iddiası!

    Stanciu iddiası!
    Beşiktaş için bir iddia da Belçika basınından geldi... Gazete ve internet sitelerine göre Siyah-Beyazlılar, Anderhecht'in orta alan oyuncusu Nicolae Claudiu Stanciu'nun transferi için harekete geçti. Beşiktaş'ın Rumen futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklif yapacağı öne sürülüyor.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:23
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