 Beşiktaş, galibiyet peşinde – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş, galibiyet peşinde

    Beşiktaş, galibiyet peşinde

    Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor ile yarın sahasında karşı karşıya gelecek.

    Beşiktaş ile Osmanlıspor arasındaki karşılaşma, saat 19.30'da Vodafone Park'ta oynanacak. beIN Sports'dan naklen yayınlanacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    Averajla 4. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup edip önündeki takımların puan kaybını bekleyecek.

    İstikrarsız performans
    Beşiktaş, son haftalarda inişli çıkışlı grafiğiyle zirvenin biraz uzağında kaldı.

    Seri galibiyetler alamamanın sıkıntısını yaşayan siyah-beyazlı ekip, 10 ve 11. haftalarda Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe'yi yendikten sonra istikrarsız bir performans ortaya koydu. Bu galibiyetlerin ardından üst üste oynadığı Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarından 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 14. haftada Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek liderle puan farkını 4'e düşürdü. Siyah-beyazlı ekip, geçen hafta Kayserispor ile 1-1 berabere kalınca zirveden 5 puan uzak kaldı.

    Pepe, Talisca ve Babel ceza sınırında
    Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe, Ryan Babel ve Anderson Talisca, ceza sınırında bulunuyor.

    Her üç oyuncu, Kayserispor karşılaşmasında da kart görürse, 17. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

    Caner Erkin'in hasreti bitebilir
    Ligin 9. haftasında Medipol Başakşehir maçında sarı kart cezalısı duruma düşen ve aynı zamanda hakeme yönelik sözlerinden dolayı 6 maç ceza alan Caner Erkin, Vodafone Park'ta uzun bir aranın ardından forma bekleyecek.

    Cezasından dolayı ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Grandmedical Manisaspor ile İstanbul'da oynanan karşılaşmada görev alamayan Caner Erkin, teknik direktör Şenol Güneş'in yarın şans vermesi halinde 54 gün sonra bir lig mücadelesinde Vodafone Park'a çıkacak.

    Bu süreçte UEFA Şampiyonalar Ligi'ndeki Monaco ve Porto maçlarında şans bulamayan Caner, cezasının bitmesinin ardından Grandmedical Manisaspor ile yapılan rövanş karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:52
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