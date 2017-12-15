Flaş Talisca açıklaması!

Beşiktaşlı Talisca'ya Çin'den astronomik teklif geldiği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Siyah-beyazlı ekipte Benfica'dan kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibine Çin'den 25 milyon eurol'uk teklif yapıldığı iddia edilmişti.

YALANLANDI!

Benfica İletişim Direktörü Luis Bernardo, oyuncuya Çin'den geldiği öne sürülen teklifle ilgili açıklamada bulundu.

Milliyet'in haberine göre; Bernardo, kendilerine ulaşan bir teklif olmadığını söyledi ve ekledi: "Portekiz basınında Çin'den oyuncuya gösterilen ilgiyle ilgili ne yazdılar bilmiyorum fakat şunu söyleyebilirim, bunlar bir temeli olmayan asılsız şeyler"



TALİSCA KALMAK İSTİYOR

Anderson Talisca da Çin'e gitmeye pek sıcak bakmıyor. Beşiktaş formasıyla hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde başarılı bir performans sergileyen Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Birinci tercihim Beşiktaş ancak Benfica ile de devam eden bir kontratım var" demişti.

ÇİN'DE YENİ KISITLAMALAR YOLDA

Çin'de değişen kurallar da artık ülke takımlarının astronomik transferler yapmalarını zorlaştırıyor. Ocak ayında yabancı konusunda yeni düzenleme yapılan ve 4 olan sayı 3'e düşürülen Uzakdoğu ülkesinde yeni kural değişikliğine daha hazırlandığı ifade ediliyor. Titan Sports'un haberine göre Çin Futbol Federasyonu önümüzdeki dönemde uluslararası transferleri sınırlandırıcı, genç futbolcuların önünü açıcı yeni düzenlemeleri hayata geçirecek.