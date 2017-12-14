 Cenk Tosun fark yarattı! – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Cenk Tosun fark yarattı!

    Cenk Tosun fark yarattı!
    Hücum gücünün kapanan takımlar karşısında yok olmasına karşın, bu süreçte Cenk Tosun Beşiktaş'ın skor yükünü taşıyan isim olarak dikkat çekiyor. Süper Lig'de 7 gol atan Cenk, bu gollerin 5'ini son 8 maçta attı. Kayserispor deplasmanında penaltıdan beraberlik golünü atan Cenk, G.Saray maçında da kilidi açan isim olmuştu. Cenk dışında Tosic ve yedek golcü Negredo son haftalarda skora katkı yapan diğer iki isim oldu.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:21
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