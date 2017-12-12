 6 maç sonra sahalara dönen Caner'den olay hareket! – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    6 maç sonra sahalara dönen Caner'den olay hareket!

    6 maç sonra sahalara dönen Caner'den olay hareket!

    Beşiktaş'ın Manisaspor'la oynadığı kupa maçında Caner Erkin, 6 maçlık cezasının ardından ilk kez forma giydi. Milli futbolcu, karşılaşmanın son dakikasında yaptığı hareket sebebiyle sosyal medyada tartışma konusu oldu

    Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin, 6 maçlık cezasının ardından ilk kez resmi bir maçta forma giydi.

    29 yaşındaki isim, Manisaspor maçının son dakikalarında yaptığı hareketle yine tartışma konusu oldu. Rakibinin arkasından tekme sallayan futbolcuya mücadelenin hakemi Sarper Barış Saka kart göstermezken ezeli rakiplerin taraftarları sosyal medya hesaplarından Caner'e kart gösterilmemesini eleştirdi.

    Caner Erkin bu pozisyonda direkt kırmızı kart görmüş olsaydı, Süper Lig'de oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşecekti.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:22
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