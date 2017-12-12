6 maç sonra sahalara dönen Caner'den olay hareket!

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin, 6 maçlık cezasının ardından ilk kez resmi bir maçta forma giydi.

29 yaşındaki isim, Manisaspor maçının son dakikalarında yaptığı hareketle yine tartışma konusu oldu. Rakibinin arkasından tekme sallayan futbolcuya mücadelenin hakemi Sarper Barış Saka kart göstermezken ezeli rakiplerin taraftarları sosyal medya hesaplarından Caner'e kart gösterilmemesini eleştirdi.

Caner Erkin bu pozisyonda direkt kırmızı kart görmüş olsaydı, Süper Lig'de oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşecekti.



