 Beşiktaş, Almanlara karşı 9 maç oynadı – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş, Almanlara karşı 9 maç oynadı

    Beşiktaş, Almanlara karşı 9 maç oynadı

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Alman kulüpleriyle oynadığı 9 karşılaşmadan 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

    Kazandığı 2 galibiyet bu yıl gruplarda karşılaştığı RB Leipzig karşısında geldi. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 1997-1998 sezonunda ile grup maçı oynamış ve 2-0'lık skorlarla kaybetmişti. Beşiktaş'ın Alman ekiplerine karşı oynadığı maçlar ve sonuçlar şu şekilde:

    1989-1990 Kupa Galipleri Kupası Beşiktaş - B.Dortmund 0-1 1-2 1'inci tur
    1997-1998 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş - Bayern Münih 0-2 0-2 Grup maçı
    2006-2007 Beşiktaş - Bayer Leverkusen 1-2 Grup maçı
    2009-2010 Şampiyonlar ligi Beşiktaş - Wolfsburg 0-0 0-3 Grup maçı
    2017-218 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş - RB Leipzig 2-0 1-2 Grup maçı

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:59
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