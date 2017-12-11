Beşiktaş, Almanlara karşı 9 maç oynadı

Kazandığı 2 galibiyet bu yıl gruplarda karşılaştığı RB Leipzig karşısında geldi. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 1997-1998 sezonunda Bayern Münih ile grup maçı oynamış ve 2-0'lık skorlarla kaybetmişti. Beşiktaş'ın Alman ekiplerine karşı oynadığı maçlar ve sonuçlar şu şekilde:



1989-1990 Kupa Galipleri Kupası Beşiktaş - B.Dortmund 0-1 1-2 1'inci tur

1997-1998 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş - Bayern Münih 0-2 0-2 Grup maçı

2006-2007 Beşiktaş - Bayer Leverkusen 1-2 Grup maçı

2009-2010 Şampiyonlar ligi Beşiktaş - Wolfsburg 0-0 0-3 Grup maçı

2017-218 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş - RB Leipzig 2-0 1-2 Grup maçı