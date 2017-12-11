Beşiktaş, Almanlara karşı 9 maç oynadı
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Alman kulüpleriyle oynadığı 9 karşılaşmadan 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Kazandığı 2 galibiyet bu yıl gruplarda karşılaştığı RB Leipzig karşısında geldi. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 1997-1998 sezonunda Bayern Münih ile grup maçı oynamış ve 2-0'lık skorlarla kaybetmişti. Beşiktaş'ın Alman ekiplerine karşı oynadığı maçlar ve sonuçlar şu şekilde:
1989-1990 Kupa Galipleri Kupası Beşiktaş - B.Dortmund 0-1 1-2 1'inci tur
1997-1998 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş - Bayern Münih 0-2 0-2 Grup maçı
2006-2007 Beşiktaş - Bayer Leverkusen 1-2 Grup maçı
2009-2010 Şampiyonlar ligi Beşiktaş - Wolfsburg 0-0 0-3 Grup maçı
2017-218 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş - RB Leipzig 2-0 1-2 Grup maçı
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:59
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İşte Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi
Toplam 31
Yorum
giallorosso Almanyadan alacağı sonuç turu belirler eğer 2 fark yemesin beşiktaş istanbulda tur atlar. keşke madrid yada PSG çıksaydı artık bundan sonra
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Beşiktaş, gol yollarında geriledi
Toplam 4
Yorum
Hakan 2234 Beşiktaş bu turu geçerse gitsin uefa ya dilekçe versin direk final oynasın çeyrek yarı final uğraşmasın :)
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Alper Potuk’un durumu belirsiz
Toplam 3
Yorum
Şahinim diyor ki Alper topu dürtüyor,fenerde oynayan 18 e gelince mermi gibi şut atmalı atamazsa antraman sonu ek çalışma yapmalı , yoksa ne işin var 18 de
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