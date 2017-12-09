 Türkçe öğreniyorlar – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    09 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Türkçe öğreniyorlar

    Türkçe öğreniyorlar
    BEŞİKTAŞLI futbolcuların en büyük özelliği Türkiye'ye adapte olmaya çalışmaları. Atiba geldiği günden bu yana Türkçesini geliştirirken, Babel ise Kasımpaşa'da oynarken başladığı Türkçe derslerine devam ediyor. İşin ilginci ise Almanya'da doğan Tolgay da Türkçesini geliştirmeye çalışıyor
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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