Türkçe öğreniyorlar

BEŞİKTAŞLI futbolcuların en büyük özelliği Türkiye'ye adapte olmaya çalışmaları. Atiba geldiği günden bu yana Türkçesini geliştirirken, Babel ise Kasımpaşa'da oynarken başladığı Türkçe derslerine devam ediyor. İşin ilginci ise Almanya'da doğan Tolgay da Türkçesini geliştirmeye çalışıyor