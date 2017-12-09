Vida'dan Ronaldo'ya efsane hareket
Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Domagoj Vida'dan Cristiano Ronaldo'ya efsane hareket...
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