Cenk’i bu yıl bırakamayız

YÖNETİCİ Ahmet Ürkmezgil, Avrupa'nın bir çok kulübünün peşinde olduğu Cenk Tosun'u bırakmak istemediklerini söyledi. Ürkmezgil, "Cenk'in, bu kadar üzerine koyabilmiş olması çok iyi, müthiş bir oyuncu. Allah nazarlardan saklasın. Derbide Chelsea'nin scout ekibinin onu izlediğini biliyoruz. Niyetimiz en azından bu sezonu Cenk'in bizde tamamlaması yönünde. Hayırlısı ne ise o olsun" dedi.