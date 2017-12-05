 Cenk’i bu yıl bırakamayız – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Cenk’i bu yıl bırakamayız

    Cenk’i bu yıl bırakamayız
    YÖNETİCİ Ahmet Ürkmezgil, Avrupa'nın bir çok kulübünün peşinde olduğu Cenk Tosun'u bırakmak istemediklerini söyledi. Ürkmezgil, "Cenk'in, bu kadar üzerine koyabilmiş olması çok iyi, müthiş bir oyuncu. Allah nazarlardan saklasın. Derbide Chelsea'nin scout ekibinin onu izlediğini biliyoruz. Niyetimiz en azından bu sezonu Cenk'in bizde tamamlaması yönünde. Hayırlısı ne ise o olsun" dedi.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:29
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