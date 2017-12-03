Yıldırım çok sevindi
Başbakan Binali Yıldırım, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbiyi Vodafone Park'ta izledi. Karşılaşmayı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Başkanı Özbek ile locadan takip eden Yıldırım, siyah-beyazlı ekibin gollerinde büyük sevinç yaşadı. Mücadeleyi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de izleyenler arasındaydı.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
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