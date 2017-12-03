 Yıldırım çok sevindi – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Yıldırım çok sevindi

    Yıldırım çok sevindi
    Başbakan Binali Yıldırım, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbiyi Vodafone Park'ta izledi. Karşılaşmayı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Başkanı Özbek ile locadan takip eden Yıldırım, siyah-beyazlı ekibin gollerinde büyük sevinç yaşadı. Mücadeleyi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de izleyenler arasındaydı.
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:28
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