Yıldırım çok sevindi

Başbakan Binali Yıldırım, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbiyi Vodafone Park'ta izledi. Karşılaşmayı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Başkanı Özbek ile locadan takip eden Yıldırım, siyah-beyazlı ekibin gollerinde büyük sevinç yaşadı. Mücadeleyi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de izleyenler arasındaydı.