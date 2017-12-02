Pepe'nin mercek altına alındığı yayında; Portekizli stoperin Beşiktaş için ne kadar büyük ve ne kadar başarılı bir transfer olduğu vurgusu yapıldı.



Radyoda yapılan analizde: ''Real Madrid'in Alvaro Morata'dan sonra en çok aradığı oyuncu Pepe. Portekizli stoper; Zidane için hala önemli bir oyunu olabilirdi ancak Beşiktaş onu almayı başardı. Özellikle sıkışık fikstürde Pepe büyük iş yapabilirdi. Büyük maç tecrübesi ve kulübü avucunun içi gibi bilmesi onu Real için çok değerli bir parça yapıyordu.'' ifadelerine yer verilirken;



''Portekizli oyuncu Beşiktaş'ta da çok iyi performans gösteriyor. Türk ekibi Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısını Pepe'nin varlığında kazandı. Onun performansı Beşiktaş'ın namağlup gitmesinde büyük faktör. Pepe; tecrübesi ve yetenekleriyle halen Şampiyonlar Ligi seviyesinde büyük bir fark yaratıyor.'' yorumlarına yer verildi.