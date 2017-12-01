Orman başkanlığı ne zaman bırakacağını açıkladı
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:06
-
Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR YETERKİ FENER SALDIRSIN HÜCUM ETSİN DEFANS OYUNCUSU BİLE GOLATAR FENER ZATEN KÖTÜYDÜ DEYİP HAKEM KIYIMLARINI SÜMEN ALTI EDENLERE DERS OLUR
-
Ekici'den kötü haber
Toplam 23
Yorum
FENER FIIIIIIISSSSSS
-
Sunderland düşerse Lens ucuzlayacak
Toplam 8
Yorum
Doctor Bence boş transfer olur yerine daha iyisi alınabilir
Orman başkanlığı ne zaman bırakacağını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.