 Orman başkanlığı ne zaman bırakacağını açıkladı – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Orman başkanlığı ne zaman bırakacağını açıkladı

    Orman başkanlığı ne zaman bırakacağını açıkladı
    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Aspor'da katıldığı canlı yayında başkanlığı ne zaman bırakacağını açıkladı. Orman siyah-beyazlı kulübün başkanlığını 2022 yılında bırakacağını söyledi ve "Eninde sonunda 2022'de bırakacağım görevi" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:06
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