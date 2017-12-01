Beşiktaş, Arda Turan'la görüştü
Turgay Demir, Beşiktaş'ın Arda Turan ile görüştüğünü söyledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- UEFA, 21. Yüzyılın en iyi 11'ini belirledi!
- Bu transferler Ocak'ta bitiyor
- Süper Lig'den en çok kazanan 10 futbolcu!
- Adis Jahovic seneye Beşiktaş'ta!
- Galatasaraylı taraftarlardan çArşı'ya tepki
- 4 Türk kulübü o listede!
- Son 5 yılda ülke puanına en çok katkı yapan takım...
- Beşiktaş taraftarı için söylenmiş sözler
Beşiktaş, Arda Turan'la görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.