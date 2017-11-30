 Vodafone Park yılın projesi – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Vodafone Park yılın projesi

    Vodafone Park yılın projesi
    BEŞİKTAŞ'ın yeni stadı Vodafone Park, 'Yılın projesi' ödülüne layık görüldü. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen "Stat tasarımı ve gelişimi ödülleri 2017" organizasyonunda birçok önemli yapıyı geride bırakan Vodafone Park, 'Yılın Projesi' ödülünün sahibi oldu. Vodafone Park, yarışmanın finalinde Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'nun yanı sıra Kopenhag Royal Arena, Atlanta Mercedes Benz Stadı, Las Vegas T-Mobile Arena ve Minneapolis Stadı gibi önemli rakiplerini geride bıraktı.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:27
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