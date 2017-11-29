 Benim kanadımda yaratıcılık var – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Benim kanadımda yaratıcılık var

    Benim kanadımda yaratıcılık var
    SEZONA fırtına gibi başlayan Ryan Babel, Independent'e konuştu. Hollandalı oyuncu Şenol Güneş'in taktik anlayışındaki yerini, "Top sağdayken Ricardo'nun orta açacağını biliyoruz, bu yüzden ben daima Cenk Tosun'un yanına, ceza sahasına girmeye çalışıyorum. Benim kanadımda ise farklı bir yaratıcılık var. İçeriye giriyorum, dışarıya çıkıyorum, bekimle beraber oynuyorum. Bu mevkinin neler gerektirdiğini biliyorum" dedi.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:42
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