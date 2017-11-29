Kupa Kartalı şovla başladı

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da aynı ciddiyetle yola çıktı. Siyahbeyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Beşiktaş, sahasında TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'u 9-0 yendi.







Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Beşiktaş'ta Fabricio, Quaresma, Pepe ve Tosic kadroda yer almazken; Cenk, Talisca, Atiba ve Babel gibi isimler ise kulübede oturdu. 90 dakika boyunca oyunun tek hakimi olan Kara Kartallar rakip fileleri ilk yarıda 4, ikinci yarıda 5 kez havalandırdı. Siyah-beyazlılarda Negredo 4 gol 1 asist, Lens 3 gol 3 asit, Orkan 1 gol 2 asistlik performans sergilerken, Mustafa Pektemek de fileleri 1 kez havalandırmayı başardı.



NEGREDO: ****

Bir yerde patlayacaktı, Ziraat Türkiye Kupası'nı seçti. Tam dört gol attı. Bu İspanyol forvet için büyük moral olur ve gollerin arkası gelir.



OĞUZHAN ***

Medel'le son derece uyumlu bir görüntü çizdiler. Şenol hoca bunu atlamaz, bazı maçlarda ikisini birlikte orta sahada yan yana izleyebiliriz.



LENS ****

LİGDEKİ moral bozukluğunu kupada üzerinden attı. 3 gol atıp, 3 de asist yapması ona büyük özgüven kazandırdı. Bunun lige de pozitif yönde yansıması olacaktır. Artık daha etkili bir Lens izleyeceğiz.



ORKAN ****

Quaresma, Babel, Lens'in arkasında fazla şans bulamasa da özel bir kanat oyuncusu olduğunu kanıtladı. Goldeki vuruşu harikaydı.



FATİH ***

YETENEKLİ bir genç. Bir stoperden çok daha fazlası. Hem savunmada işini iyi yaptı hem de yerine göre öne çıkıp hücuma destek verdi.