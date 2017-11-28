Şampiyonlar Ligi marşı mı çalalım?
Cumartesi günü oynanacak derbi öncesinde Şenol Güneş'in tek hedefi; oyuncularının Porto, Leipzig veya Monaco maçlarındaki gibi mücadele etmesi.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 03:55
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 9
Yorum
gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 9
Yorum
idris şampiyon galatasaray
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Fenerbahçe tırmanıyor
Toplam 5
Yorum
BlackeneD Yüreğimiz ağzımızda, 3 puan aldık hepsi bu. Futbol trışka. Takım seyirci ve hakemden ultra etkileniyor
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