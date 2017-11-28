 Şampiyonlar Ligi marşı mı çalalım? – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Şampiyonlar Ligi marşı mı çalalım?

    Şampiyonlar Ligi marşı mı çalalım?

    Cumartesi günü oynanacak derbi öncesinde 'in tek hedefi; oyuncularının Porto, Leipzig veya Monaco maçlarındaki gibi mücadele etmesi.

    Siyah-beyazlı oyuncular, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları rakipleri karşısında ekstra motivasyona gerek duymuyor. Sezon başından beri maç seçtikleri için eleştirilen oyuncularını savunmaktan yorulan Güneş'in, "Devler Ligi'ne gösterdiğiniz motivasyonu, Süper Lig'de yaşamak için her maçtan önce Şampiyonlar Ligi marşı mı çaldırayım?" sözleriyle uyarısını yaptığı öğrenildi.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:55
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