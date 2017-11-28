 Beşiktaş'ın 11'i belli oldu - Türkiye Kupası - 28 Kasım 2017 Salı

Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Manisaspor’u ağırlıyor Kartal’ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak maç Vodafone Park’ta saat 14.30’da başlayacak ve A2’den canlı yayınlanacak.

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Türkiye Kupası 28 Kasım 2017, Salı

Güncelleme: 28 Kasım 2017, Salı 00:19

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'u konuk edecek. Saat 14.30'da Vodafone Park'ta oynanacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Süper Lig'de son 2 haftada puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, rakibini mağlup ederek 14. haftada G.Saray ile yapacağı karşılaşma için moral arayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon evinde F.Bahçe ile yaptığı ve 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlı ekip, bu nedenle Manisaspor karşısında taraftarlarından yoksun mücadele edecek.

Vodafone Park'ta son 5 maçta galibiyet alamayan siyah-beyazlı takım, rakibine üstünlük kurarak bu kötü seriyi de sonlandırmaya çalışacak. lig maçlarında Trabzonspor (2-2), Başakşehir (1-1) ve Akhisarspor (0-0) ile berabere kalan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco ve Porto karşılaşmalarından da 1-1'lik skorlarla ayrıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, ligde ve Avrupa'da fazla süre vermediği oyuncuları kupa mücadelesinde görevlendirmesi bekleniyor.

İLK 11'LER
Beşiktaş: Beşiktaş ilk 11'i: Tolga, Gökhan, Fatih, Mitrovic, Adriano, Lens, Medel, Oğuzhan, Orkan, Mustafa, Negredo

Manisaspor: Emrullah, Ümit, Dimov, Mikic, Abdulkadir, Metin, Asım, İsmail, Sebaihi, Zahit, Perovic

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Siyah Beyaz Aşk Siyah Beyaz Aşk

Yedekler şans bulmalı ve özellikle Negredo, Lens, Aras Özbiliz 90 dakika oynamalı...

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evet0
hayır0
cevapla 28.11.2017 12:59
bjk advers bjk advers

Orkan ÇINARI görmek istiyoruz bu futbolcu sürekli ilk 18 de ama bir türlü oynama fırsatı bulamadı !

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evet163
hayır1
cevapla 28.11.2017 10:52
Cafer Cafer

tamamen yedek kadroyla cikarim sakin as elemanlari oynatma senol hoca adamlar bir dinlensin.gerekirse 2. maca tam kadro cikarsin

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evet10
hayır3
cevapla 28.11.2017 10:43
İZMİR-KARTAL İZMİR-KARTAL

CAFER BEY,ÇOK BİLİYORSUN!?GEL DE TAKIMI SEN KUR VE YÖNET!?NE DERSİN?

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evet0
hayır0
cevapla 28.11.2017 13:15
KaRTaL KaRTaL

Diğer bütün maçları aspor verirken bizim maçımızı neden a2 verir anlamış değilim..geçen senede yaptınız aynı uygulamayı..amacınız ne?

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evet11
hayır62
cevapla 28.11.2017 10:05
serdar serdar

umarım eleniriz sütle yoğurtla kaybedecek zamanımız yok

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evet38
hayır37
cevapla 28.11.2017 09:29
İZMİR-KARTAL İZMİR-KARTAL

KUPA KUPADIR.ÖNEM VERMEK GEREKİR.

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evet0
hayır1
cevapla 28.11.2017 13:13
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