Gökhan Töre dönüyor
Yıldız oyuncu 2. yarıya kadar hazır olacak
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:53
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UEFA'dan Türkiye'ye ampute futbol övgüsü
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Asıl formasını terleten futbolcu o çocuklardı...
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Dortmund'da derbi etkisi sürüyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Dortmund o kadar pahalı oyuncuya rağmen 8.2m € kar Galatasaray klübü iyi okusun... 1 senede o kadar kombineye rağmen 76 milyon zarar...
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Cenk Tosun'a 10 milyon euro + Sırp forvet!
Toplam 17
Yorum
ali kırcı cenk isviçre ya da belçika gibi kıytırık bir ligde oynasa minimum 25 milyon euro teklif edilir adamlar müslüman ülke diye para vermiyor resm
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