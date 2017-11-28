 Gökhan Töre dönüyor – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Gökhan Töre dönüyor

    Gökhan Töre dönüyor

    Yıldız oyuncu 2. yarıya kadar hazır olacak

    Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sakatlığından eser kalmadığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun 2. yarının başlamasıyla oynayabilecek düzeye geleceği gelen bilgiler arasında yer alıyor..
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:53
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