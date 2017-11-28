 Beşiktaş-G.Saray maçının biletleri satışa çıkarıldı – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    -G.Saray maçının biletleri satışa çıkarıldı

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>-G.Saray maçının biletleri satışa çıkarıldı

    Süper Lig'in 14. haftasında ile arasında oynanacak maçın biletleri, satışa sunuldu.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı takımın ile 2 Aralık Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın biletleri, 150 ile 900 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı.

    Siyah-beyazlı ekip, 'ı saat 19.30'da 'ta konuk edecek.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:16
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