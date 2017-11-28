Beşiktaş-G.Saray maçının biletleri satışa çıkarıldı
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maçın biletleri, satışa sunuldu.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı takımın Galatasaray ile 2 Aralık Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın biletleri, 150 ile 900 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı.
Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ı saat 19.30'da Vodafone Park'ta konuk edecek.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 16:16
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Artık böyle Valbuena
Toplam 9
Yorum
alper bütün mevzu aykutun başarılı insanları çekememesi hazmedememesidir.
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Jürgen Klopp: ''G.Saray büyük takım ama...''
Toplam 2
Yorum
Hassabeyi Tudor efendi den akşam ki kupa maçın da Celil Yüksel (Önlibero) Atalay Babacan Sunday Alimi (Forvet) isimlerine şans verilmesini bekliyoruz!
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Gençler avantajı kaptı
Toplam 1
Yorum
kars36 ama ezilmedi kars36
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