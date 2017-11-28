Beşiktaş rövanşa bırakmadı!

Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada rakipleriyle 0-0 berabere kalan Beşiktaş, yedek ağırlıklı oyuncularla çıktığı mücadelede Grandmedical Manisaspor karşısında hücumda etkili bir oyun sergiledi. Siyah-beyazlı ekip, Alvaro Negredo'nun 4, Jeremain Lens'in 3, Orkan Çınar ile Mustafa Pektemek'in birer gol attığı karşılaşmayı farklı kazandı.



1989-1990 sezonunda evinde Adana Demirspor'u 10-0 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetine imza atan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Grandmedical Manisaspor'u da 9-0 yenerek, tarihindeki en farklı skorlarından birini aldı.



NEGREDO'DAN VODAFONE PARK'TA 4 GOL

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ve şu ana dek sadece Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde gol sevinci yaşayabilen Negredo, kupa maçında etkili bir oyun sergiledi.



Grandmedical Manisaspor karşısında ilk golünü 15. dakikada atan İspanyol futbolcu; 68, 80 ve 85. dakikada fileleri havalandırdı. Vodafone Park'ta ilk kez rakip fileleri havalandıran İspanyol futbolcunun golleri, stat hoparlöründen "Espana Cani" adlı İspanyol şarkısı çalınarak anons edildi.

Beşiktaş'ta beklenen performansı sergileyemediği yönünde eleştirilen Jeremain Lens de 3 golün yanı sıra asistleriyle farklı galibiyette katkı veren isimlerden biri olarak dikkati çekti.



Siyah-beyazlı takımın genç oyuncusu Orkan Çınar ise transferinin ardından ilk kez resmi bir maçta golle tanıştı. Siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra ilk kez resmi bir maçta forma giyen Orkan Çınar, Lens'in attığı birinci golün de pasını veren isim oldu.



Grandmedical Manisaspor karşısında son golü kaydeden Mustafa Pektemek de uzun bir aradan sonra siyah-beyazlı formayla gol sevinci yaşadı.



VODAFONE PARK'TA 5 MAÇ ARADAN SONRA GALİBİYET

Beşiktaş 5 maçlık aranın ardından iç sahada galibiyetle tanıştı.



Vodafone Park'ta oynadığı son 5 maçta 5 beraberlik alan Beşiktaş, Grandmedical Manisaspor'u mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandırdı.

Siyah-beyazlılar, iç sahada sırasıyla Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Monaco, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Porto ile oynadığı maçlarda galibiyet alamamıştı.



KALECİ EMRULLAH ŞALK'I NEGREDO TESELLİ ETTİ

Beşiktaş karşısında kalesini kapatamayan Grandmedical Manisaspor kalecisi Emrullah Şalk'ı maçın ardından Alvaro Negredo teselli etti.



Maçta 4 gol kaydeden İspanyol oyuncu, bitiş düdüğünün ardından hızla soyunma odasının yolunu tutan Emrullah'ın yanına giderek tecrübeli kaleciye sarıldı. Maçı izlemeye gelen Manisalı taraftarlar ise "Emrullah dışarı" diye tezahürat yaptı.





MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, resmi karşılaşmalarda fazla görev vermediği Tolga Zengin, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar ve Fatih Aksoy'u, bu sezon ilk kez başlangıç kadrosunda sahaya sürdü.

Yedek ağırlıklı bir kadroyla Grandmedical Manisaspor karşısına çıkan siyah-beyazlı ekipte, teknik direktör Güneş, ayrıca daha çok kenarda tuttuğu Matej Mitrovic, Alvaro Negredo, Gary Medel ve Jeremain Lens'i de görevlendirdi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP İLK 11'DE BAŞLADI

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son maçlarda ilk 11'deki yerini Tolgay Arslan'a kaptıran Oğuzhan Özyakup da Grandmedical Manisaspor karşılaşmasında şans buldu.

Teknik direktör Şenol Güneş, Oğuzhan Özyakup'a hücuma dönük orta saha görevini verdi.

BEŞİKTAŞ, SEYİRCİSİNDEN YOKSUN OYNADI

Süper Lig'in ilk haftasında Vodafone Park'taki Antalyaspor maçını seyircisiz oynayan Beşiktaş, cezasından dolayı Ziraat Türkiye Kupası'ndaki mücadelede de taraftarından yoksun kaldı.

Kupada geçen sezon Fenerbahçe ile evinde oynadığı 2. tur karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlı ekip, bu cezasını Grandmedical Manisaspor karşısında çekti.

Beşiktaş taraftarının olmadığı karşılaşmayı 50 kadar Grandmedical Manisaspor taraftarı takip etti. Manisalı taraftarlar maçın öncesinde "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

Beşiktaş ile Grandmedical Manisaspor arasındaki 5. tur rövanş maçı ise Manisa'da oynanacak.