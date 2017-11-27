 Oğuzhan’a çifte kıskaç – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Oğuzhan’a çifte kıskaç

    Oğuzhan’a çifte kıskaç
    Beşiktaş'ta son dönemdeki performans düşüklüğü nedeniyle formasını Tolgay'a kaptıran Oğuzhan'a iki dev kulüp talip... Adı Milan ile anılan Ozi'ye İtalyan takımından henüz bir resmi teklif gelmedi. Diğer kulüp ise Fransız devi Marsilya... Sezon başı 29 milyon euro'ya aldığı Payet'ten istediğini alamayan Marsilyla, ocak ayında Oğuzhan'ı alıp takımı onun üzerine kurmak istiyor.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:21
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