Cenk Tosun'a 10 milyon euro + Sırp forvet!
Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'u uzun süredir takip eden İngiltere'nin köklü kulüpleri tekliflerini de detaylandırmaya başladı.
Crystale Palace daha önce 12 milyon Euro önerirken, Newcastle Kulübü'nün teklifi de ortaya çıktı. Newcastle'ın Cenk için Beşiktaş'a 10 milyon Euro ve 23 yaşındaki Sırp santrfor Aleksandar Mitroviç teklif etti.
Teknik direktör Şenol Güneş ise bu futbolcunun Cenk'ten doğacak boşluğu dolduramayacağını belirterek bu teklifi veto etti. Güneş'in yönetime, "Cenk'i ancak büyük paralar verilirse, kulübün menfaati için gözden çıkarabilirim. Aksi takdirde olmaz. Ayrıca gitmesi halinde en az O'nun ayarında bir golcü isterim. Ancak bu gerçekleşirse transferine onay verebilirim" dediği bildirildi.
Beşiktaş Yönetimi de Cenk'i 20 milyon Euro'dan aşağı bir rakama vermek istemezken; başta alt yapı sorumlusu Gökhan Keskin olmak üzere çeşitli ülkelere temsilcilerin gönderildiği ve santrfor arayışlarına girişildiği ileri sürüldü.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:44
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Oğuzhan’a çifte kıskaç
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üst düzey Payet ile Oğuzhanı karşılıklı olarak takaslayalım Payet Oğuzhandan çok daha agresif ve hızlı bir futbolcu .
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net kapanan takımlar için taktik denenmeli uzaktan şutlar yada frikiklerde 2 haftadır ligde böyle ilerde oyunu açacak adam yok
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Toplam 9
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