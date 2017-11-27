Cenk Tosun'a 10 milyon euro + Sırp forvet!

Crystale Palace daha önce 12 milyon Euro önerirken, Newcastle Kulübü'nün teklifi de ortaya çıktı. Newcastle'ın Cenk için Beşiktaş'a 10 milyon Euro ve 23 yaşındaki Sırp santrfor Aleksandar Mitroviç teklif etti.







Teknik direktör Şenol Güneş ise bu futbolcunun Cenk'ten doğacak boşluğu dolduramayacağını belirterek bu teklifi veto etti. Güneş'in yönetime, "Cenk'i ancak büyük paralar verilirse, kulübün menfaati için gözden çıkarabilirim. Aksi takdirde olmaz. Ayrıca gitmesi halinde en az O'nun ayarında bir golcü isterim. Ancak bu gerçekleşirse transferine onay verebilirim" dediği bildirildi.



Beşiktaş Yönetimi de Cenk'i 20 milyon Euro'dan aşağı bir rakama vermek istemezken; başta alt yapı sorumlusu Gökhan Keskin olmak üzere çeşitli ülkelere temsilcilerin gönderildiği ve santrfor arayışlarına girişildiği ileri sürüldü.