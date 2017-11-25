Dilmen: Şaka yapma, bırak derdim
Rıdvan Dilmen, Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi.
İşte Dilmen'in maç sonu yorumları:
Beşiktaş, 13 hafta sonunda gol sayısında ligde ilk 8'e giremiyor deseler, şaka yapma, bırak derdim. Beşiktaş'ın 11'ine baktığımız zaman, yeni transferlerden kimse yok. Geçen seneye baktığımızda, en az 3 yeni transfer görürdük. Kulüp tarihinin en önemli maçlarından birine hazırlanırken, mental olarak da yıprandı Beşiktaş. Sadece fiziksel yorgunluk yoktu bugün. Beşiktaş ya içerinden transfer yapacak Negredo'yu falan kazanacak, ya da fedakarlık yaparak, para da kazandı, oyuncu alacak.
İşte Dilmen'in ilk yorumları:
Malatyaspor'un direkten dönen topundan önce Atiba'ya faul vardı. Hakem Bülent Yıldırım'ın şansına gol olmadı. Şenol Güneş böyle bir Malatyaspor beklemiyordu, Başakşehir'in Malatya'ya oynadığı gibi oynamak istedi ama olmadı.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:51
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Cimbom transferde şova hazırlanıyor!
Toplam 12
Yorum
celil OLMAZ BU TRANSFER
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Ebrar sezonu kapattı
Toplam 2
Yorum
CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
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Bursaspor'un N'Doye beklentisi
Toplam 3
Yorum
ReyizDamDuy 120miyon yuro reyizin bedeli garadenizdeki findukçucnun sesi :d
Dilmen: Şaka yapma, bırak derdim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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