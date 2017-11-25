Dilmen: Şaka yapma, bırak derdim

Rıdvan Dilmen, Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, 0-0 biten Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Dilmen'in maç sonu yorumları:



Beşiktaş, 13 hafta sonunda gol sayısında ligde ilk 8'e giremiyor deseler, şaka yapma, bırak derdim. Beşiktaş'ın 11'ine baktığımız zaman, yeni transferlerden kimse yok. Geçen seneye baktığımızda, en az 3 yeni transfer görürdük. Kulüp tarihinin en önemli maçlarından birine hazırlanırken, mental olarak da yıprandı Beşiktaş. Sadece fiziksel yorgunluk yoktu bugün. Beşiktaş ya içerinden transfer yapacak Negredo'yu falan kazanacak, ya da fedakarlık yaparak, para da kazandı, oyuncu alacak.



İşte Dilmen'in ilk yorumları:



Malatyaspor'un direkten dönen topundan önce Atiba'ya faul vardı. Hakem Bülent Yıldırım'ın şansına gol olmadı. Şenol Güneş böyle bir Malatyaspor beklemiyordu, Başakşehir'in Malatya'ya oynadığı gibi oynamak istedi ama olmadı.