Aboubakar o anı anlattı: Dayanamadım
Aboubakar, maç sonu Beşiktaş tribünlerine çektirdiği üçlüyü anlattı: Porto formasıyla geldiği Vodafone Park'ta kutlamalara ortak olan Kamerunlu yıldız, "Eleştirileceğimi biliyordum ama taraftarların sevgisine karşı kayıtsız kalamazdım. Bir gün bu kulübe geri döneceğim" dedi.
Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider olarak çıkan Beşiktaş'ın sevincine ortak olup maç sonu tribünlere üçlü çektiren Vincent Aboubakar, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Geçen sezon attığı gollerle Beşiktaşlı taraftarların gönlünde taht kuran Kamerunlu golcü, Porto formasıyla rakip olarak geldiği Vodafone Park'ta tribünlerle hasret giderdiği anları Sabah'a anlattı.
İSTANBUL'U VE BU STADI ÇOK ÖZLEDİM
Oynadığı kulüpler arasında Beşiktaş'ın kalbinde çok ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Aboubakar, "Beşiktaş'ı ve bu stadı çok özledim. Beşiktaş bana büyük güç ve enerji kattı. Maç sonu dayanamadım. Kulübümde eleştirileceğimi biliyordum ama Porto forması giysem de tribünlerin sevgisine karşı kayıtsız kalamazdım. Bu nedenle üçlü çektirdim. Hayatımın en güzel günlerini burada yaşadım. Şartlar bizi ayırdı ama bir gün mutlaka döneceğim" ifadesini kullandı. Aboubakar, Porto deplasmanında Beşiktaş'ın kazandığı ilk maçta da siyah- beyazlı takımın soyunma odasına giderek eski takım arkadaşlarının sevincini paylaşmış, bu nedenle de Porto cephesinin tepkisini çekmişti.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 07:15
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Beşiktaş dev kulüpleri geride bıraktı!
Toplam 3
Yorum
ufuk Fenerli olarak keşke Bjk yönetimi gibi bir yönetim de bizde olsa. Kavga yok, gürültü yok, sistem işliyor. Ne diyelim tebrikler.
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Gecenin sürprizi Basel'den!
Toplam 1
Yorum
seda baseli kimse yabana atmasin deyimde
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Barcelona'dan Sevilla'ya destek!
Toplam 2
Yorum
seda iste senin büyüklügün burdan geliyor barselona,senin gibi baska büyük klüp yok,sen baskasin büyüklügün hicbir klüple ölcüsemez
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