 Aboubakar o anı anlattı: Dayanamadım – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Aboubakar o anı anlattı: Dayanamadım

    Aboubakar o anı anlattı: Dayanamadım

    Aboubakar, maç sonu Beşiktaş tribünlerine çektirdiği üçlüyü anlattı: Porto formasıyla geldiği Vodafone Park'ta kutlamalara ortak olan Kamerunlu yıldız, "Eleştirileceğimi biliyordum ama taraftarların sevgisine karşı kayıtsız kalamazdım. Bir gün bu kulübe geri döneceğim" dedi.

    Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider olarak çıkan Beşiktaş'ın sevincine ortak olup maç sonu tribünlere üçlü çektiren Vincent Aboubakar, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Geçen sezon attığı gollerle Beşiktaşlı taraftarların gönlünde taht kuran Kamerunlu golcü, Porto formasıyla rakip olarak geldiği Vodafone Park'ta tribünlerle hasret giderdiği anları Sabah'a anlattı.

    İSTANBUL'U VE BU STADI ÇOK ÖZLEDİM
    Oynadığı kulüpler arasında Beşiktaş'ın kalbinde çok ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Aboubakar, "Beşiktaş'ı ve bu stadı çok özledim. Beşiktaş bana büyük güç ve enerji kattı. Maç sonu dayanamadım. Kulübümde eleştirileceğimi biliyordum ama Porto forması giysem de tribünlerin sevgisine karşı kayıtsız kalamazdım. Bu nedenle üçlü çektirdim. Hayatımın en güzel günlerini burada yaşadım. Şartlar bizi ayırdı ama bir gün mutlaka döneceğim" ifadesini kullandı. Aboubakar, Porto deplasmanında Beşiktaş'ın kazandığı ilk maçta da siyah- beyazlı takımın soyunma odasına giderek eski takım arkadaşlarının sevincini paylaşmış, bu nedenle de Porto cephesinin tepkisini çekmişti.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aboubakar o anı anlattı: Dayanamadım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.