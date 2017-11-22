Talisca'dan çılgın dans!
22 Kasım 2017, Çarşamba
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Anderson Talisca'nın instagram hikayesinde paylaştığı çılgın dans videosu büyük ilgi gördü.
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