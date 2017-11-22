Porto’yu bir kez daha avladı









Kartal’ın yıldız ismi Talisca, beraberliği getiren golü attı ve Portekiz takımını yine es geçmedi dün geceki karşılaşmada çok fazla öne çıkmadı ama Beşiktaş'ın lider olarak gruptan çıkmasında başrolü oynadı. Porto, 29. dakikada 1-0 geçerken Kartal'ın eşitliği sağlayan golü 41. dakikada Anderson Talisca'dan geldi. Cenk'in soldan pasını pozisyonu iyi takip etmesi sayesinde ağlara yollayan Brezilyalı yıldız, Vodafone Park'ı sevince boğdu. Deplasmandaki karşılaşmanın ardından Porto ağlarını ikince kez havalandıran Talisca, ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 3'e çıkardı. Anderson Talisca dün geceki karşılaşmada çok fazla öne çıkmadı amalider olarak gruptan çıkmasında başrolü oynadı., 29. dakikada 1-0 geçerken Kartal'ın eşitliği sağlayan golü 41. dakikadageldi. Cenk'in soldan pasını pozisyonu iyi takip etmesi sayesinde ağlara yollayan Brezilyalı yıldız,sevince boğdu. Deplasmandaki karşılaşmanın ardındanağlarını ikince kez havalandıran, ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 3'e çıkardı. 22 Kasım 2017, Çarşamba Güncelleme: 00:32 Etiketler: Talisca







