 Porto’yu bir kez daha avladı – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Porto’yu bir kez daha avladı

    Porto’yu bir kez daha avladı

    Kartal’ın yıldız ismi , beraberliği getiren golü attı ve Portekiz takımını yine es geçmedi

    Anderson dün geceki karşılaşmada çok fazla öne çıkmadı ama Beşiktaş'ın lider olarak gruptan çıkmasında başrolü oynadı. Porto, 29. dakikada 1-0 geçerken Kartal'ın eşitliği sağlayan golü 41. dakikada Anderson Talisca'dan geldi. Cenk'in soldan pasını pozisyonu iyi takip etmesi sayesinde ağlara yollayan Brezilyalı yıldız, Vodafone Park'ı sevince boğdu. Deplasmandaki karşılaşmanın ardından Porto ağlarını ikince kez havalandıran Talisca, ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 3'e çıkardı.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:32
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