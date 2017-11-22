Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik mesajı
Medipol Başakşehir Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu lider olarak bitirmeyi garantileyen Beşiktaş'ı tebrik etti.
Kulüpten yapılan paylaşımda, "Kızmaca darılmaca yok, Avrupa büyükelçimiz Beşiktaş. Tebrikler" denildi. Atılan bu tweet, dakikalar içerisinde binlerce retweet ve favori alırken, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:02
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Toplam 9
Yorum
erol ne güzel...oynayamaz.
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Toplam 10
Yorum
erlenmayer arkadaş magicbox kullanıyo galiba
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Toplam 28
Yorum
yasa bence yol yakinken bu herfi gondersinleryoksa bu takimi ayni harleme cevirecek ne guzel gidiyordu takim durup durup acayip sler yapiyor
Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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