 Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik mesajı – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik mesajı

    Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik mesajı

    Medipol Başakşehir Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu lider olarak bitirmeyi garantileyen Beşiktaş'ı tebrik etti.

    Kulüpten yapılan paylaşımda, "Kızmaca darılmaca yok, Avrupa büyükelçimiz Beşiktaş. Tebrikler" denildi. Atılan bu tweet, dakikalar içerisinde binlerce retweet ve favori alırken, sosyal medyada büyük ilgi gördü.


    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:02
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