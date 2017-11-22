Beşiktaş lige döndü
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Porto ile 1-1 berabere kalarak, bitime bir hafta kala gruptan lider olarak son 16 turuna çıkmayı garantileyen siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde çalıştı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü maçta oynayan futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise sahada pas ve 5'e 2 top kapmanın ardından idmanı çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:46
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 14
Yorum
aslan Bundan bicacık olmaz dün akşam izlemeye gelenler zaten pişman olmuştur penaltı golcüsü milli takımada zarar veriyor........
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 14
Yorum
aslan Abartmayın bunun ederi 3 milyon £ Milli maçta başka kendi takımında başka oynuyor penaltı golcüsü ........................
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Raporu cuma günü verecek
Toplam 1
Yorum
Tudorla devam adamı rahat bırakın. Kadrodan verim almasını bilecektir.
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