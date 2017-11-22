 Beşiktaş lige döndü – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş lige döndü

    Beşiktaş lige döndü

    Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Porto ile 1-1 berabere kalarak, bitime bir hafta kala gruptan lider olarak son 16 turuna çıkmayı garantileyen siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde çalıştı.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü maçta oynayan futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise sahada pas ve 5'e 2 top kapmanın ardından idmanı çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.

    Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:46
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