Babel direği kırdı

Teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'deki Akhisar maçında rotasyona gitmişti. Porto karşılaşmasında alışılmış 11'ine geri döndü. Ryan Babel, Portekiz ekibine karşı sol kanattaki yerini aldı. İlk yarıdaki şutunu kaleci Sa son anda kurtardı. 58. dakikada muhteşem bir vuruş daha yaptı, top direkte patladı.