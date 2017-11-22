 Babel direği kırdı – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    direği kırdı

    Babel direği kırdı
    Teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'deki Akhisar maçında rotasyona gitmişti. Porto karşılaşmasında alışılmış 11'ine geri döndü. Ryan Babel, Portekiz ekibine karşı sol kanattaki yerini aldı. İlk yarıdaki şutunu kaleci Sa son anda kurtardı. 58. dakikada muhteşem bir vuruş daha yaptı, top direkte patladı.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:26
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