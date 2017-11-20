Babel, futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyor
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, kariyerine siyah-beyazlı takımda son vermek istediğini söyledi. İngiltere basınına konuşan 30 yaşındaki Babel, gelecek planlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir futbolcu için en önemli platform olduğunu vurgulayan Babel, uzun süre forma giydiği İngiltere'nin Liverpool takımını hala yakından takip ettiğini kaydetti.
Liverpool'un Alman teknik direktörü Jurgen Klopp'un futbolcularıyla ilgilenen ve onların gelişimine katkı sağlayan bir çalıştırıcı olduğunu da aktaran Babel, "Premier Lig, dünyanın en zor ligi. Orada oynayabilmek için üst düzey kondisyon ve güce ihtiyacınız var. 20'li yaşlardayken Liverpool'da Klopp ile çalışsaydım gelişimim açısından ondan faydalanabilirdim." diye görüş belirtti.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:17
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Hala kovulmadı mı ?
Toplam 9
Yorum
kırmızı Arkadaş daha neyi bekliyorsunuz bu adamı göndermek için daha ne belalar gelmesi gerekiyor şampiyonluk şansımızın bitmesimi gerekiyor...
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Denayer için karar verildi
Toplam 14
Yorum
ali GS Bedava verseler Anadolu takımları almaz
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Schuster: Bu sene yine şampiyon olur
Toplam 4
Yorum
Kartalcan valla schuster dediyse yatti bu is. Zaten Akhisar maçindan sonra ümidim yerlere çakildi. Simdi bu ugursuz bilgisiz konusunca iyice sindim
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