 Babel, futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyor – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    , futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyor

    <a href="/index/babel?id=495501de-6a50-41a6-bf3e-d0f6b0f554bd" class="" rel="tag">Babel</a>, futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyor

    Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan , kariyerine siyah-beyazlı takımda son vermek istediğini söyledi. İngiltere basınına konuşan 30 yaşındaki , gelecek planlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

    Kariyerinin sonlarına yaklaştığını belirten tecrübeli futbolcu, "Belli bir yaşa geldim ve artık kariyerimle ilgili kararlar almam gerek. Beşiktaş'ın son durağım olmasını istiyorum. Tabii ki futbolda bu tip şeyleri önceden tahmin etmek zor. Bir yıl çok sevilirsiniz, sonraki sene istenmeyebilirsiniz. Futbolda her zaman gerçekçi olmak gerek ama uzun süre burada kalmayı amaçlıyorum." ifadelerini kullandı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir futbolcu için en önemli platform olduğunu vurgulayan , uzun süre forma giydiği İngiltere'nin Liverpool takımını hala yakından takip ettiğini kaydetti.

    Liverpool'un Alman teknik direktörü Jurgen Klopp'un futbolcularıyla ilgilenen ve onların gelişimine katkı sağlayan bir çalıştırıcı olduğunu da aktaran , "Premier Lig, dünyanın en zor ligi. Orada oynayabilmek için üst düzey kondisyon ve güce ihtiyacınız var. 20'li yaşlardayken Liverpool'da Klopp ile çalışsaydım gelişimim açısından ondan faydalanabilirdim." diye görüş belirtti.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:17
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