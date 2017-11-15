Kartal'da, Akhisarspor maçına hazırlanıyor
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 17 Kasım Cuma günü Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas ve duran top çalışmalarının ardından, taktik ağırlıklı çift kale maç oynadıkları belirtildi. Siyah-beyazlılarda, milli takımlarda bulunan Ryan Babel ve Pepe'nin antrenmanda yer almadığı kaydedildi. Beşiktaş, yarın gerçekleştireceği idmanla Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:55
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Cenk'e 9 teklif var
Toplam 8
Yorum
eraycan satmayalım yerli golcü bulmak zor büyük takımlar oyuncu satmaz alır cenk bizim geleceğimiz biz alalım messiyi satarlar mı cenk kelmalı
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Hakan Balta kramponlarını asıyor
Toplam 5
Yorum
batuhan hiçbirşey demiyorumda hakan balta onca yıl okadar az paraya bu kadar iyi futbol oynadı şimdi doğruysa eğer levent tüzemenin dedigi olmuşmu ?
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''Arda bir enkaza dönüştü''
Toplam 1
Yorum
Malesef Ardanın kendine faydası yok.Bitmiş birisi kesinlikle profesyonel değil,çalışmak yerine Egosunu geliştirdi, Barca sana hep 10 gömlek fazlaydı
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