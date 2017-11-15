 Kartal'da, Akhisarspor maçına hazırlanıyor – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Kartal'da, Akhisarspor maçına hazırlanıyor

    Kartal'da, Akhisarspor maçına hazırlanıyor

    Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 17 Kasım Cuma günü Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas ve duran top çalışmalarının ardından, taktik ağırlıklı çift kale maç oynadıkları belirtildi. Siyah-beyazlılarda, milli takımlarda bulunan Ryan Babel ve Pepe'nin antrenmanda yer almadığı kaydedildi. Beşiktaş, yarın gerçekleştireceği idmanla Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:55
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