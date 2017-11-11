 Beşiktaş'ta şok sakatlık! – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'ta şok sakatlık!

    Beşiktaş'ta şok sakatlık!

    Mustafa Pektemek Astra Giurgiu maçında sakatlandı

    Beşiktaş, Astra Giurgiu ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmanın 65. dakikasında Beşiktaş'ın Astra karşısında takımının tek golünü atan Mustafa Pektemek, sakatlanıp oyundan çıktı.

    Deneyimli oyuncunun durumu, karşılaşmanın ardından yapılacak olan tektikler sonrasında belli olacak. Mustafa Pektemek, ligte Beşiktaş formasıyla fazla şans bulamazken, bu sezon ilk kez 11'de maça başladı.

    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:27
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