Şenol Güneş'ten Edirne çıkarması
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 günlük tatilinin bir bölümünü değerlendirmek üzere Edirne’ye geldi. Başarılı teknik adam, Edirne'nin meşhur yiyeceği tava ciğeri yiyerek, siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu.
"Çok ciğer yedik ama bunun lezzeti daha farklı"
Güneş, tava ciğer yapımı ile ilgili bilgiler dinlerken yaptığı açıklamada, "Usta iyi olursa işler de iyi olur. Bir de ruhunu vermek lazım. Niyazi usta işin ruhunu veriyor. Çok ciğer yedik ama bunun lezzeti daha farklı. Hala tadı ağzımda" dedi. Bir gazeteci 'Sizde ustasınız şampiyonluklar var' sorusuna ise 'Onlar önemli değil, yemek önemli gurmelik yapıyoruz bugün. Medyanın öyle bir huyu var. İlla birilerinin ciğerini söktürmeye çalışıyor. Gerek yok, hayvanın ciğerini söktük bu sefer. İnsanların ciğerini sökmeyelim, insanların dostluklarını sevgisini kazanalım" dedi.
"Maalesef biraz ipin ucunu kaçırıyoruz"
Son dönemde yeşil sahalarda ve saha dışında yaşanan futbol terörüne de tepki gösteren Güneş, "Spor dostluklara katkı yapar. Öyle de olması gerekir. Ülkede zaten gerginliklerimiz var. Olmaz hepsi düzelir. Spor, futbol adını neyse, adını ne koyarsanız koyun, buna katkı yapsın isteriz. Ülkemizin bekası, huzuru, mutluluğu, sağlığı, keyfi olsun, bunu maçta, oyun esnasında bir kavgaya dönüştürmek doğru değil ama maalesef biraz ipin ucunu kaçırıyoruz" diye konuştu.
Beşiktaşlı futbolculara 'ciğer' ve 'badem ezmesi' takviyesi
Şampiyonlar Ligi gruplarında yoluna lider olarak devam eden ve ligde de puan kayıplarına rağmen şampiyonluk yolunda en güçlü adaylar arasında gösterilen Beşiktaş Kulübü'nün başarılı çalıştırıcısı Şenol Güneş, Edirne'ye özgü tava ciğerini ve badem ezmesini beğenerek yediğini söyleyerek, ciğerci Niyazi Usta'yı Nevzat Demir Tesisleri'ne davet ettiğini ve misafir etmek istediklerini söyledi. Futbolcularının da bu lezzetleri tatmasını istediğini belirterek, "Tabi badem ezmesinin de ciğerinde olması önemli ama en önemlisi taraftarın bize olan desteği" dedi.
Edirne'nin meşhur şekerlemecisi Tevfik Keçeci'nin de Osmanlı saray mutfağından günümüze yansıyan badem ezmesi ve kurabiye ikramlarını kabul eden Güneş'e, isminin yazılı olduğu Beşiktaş formaları hediye edildi.
Genç kartallardan Güneş'e sevgi seli
Beşiktaş'ın tecrübeli Teknik Direktörü Şenol Güneş, Edirne'deki ziyaretleri sırasında siyah-beyazlı takımın genç taraftarları tarafından tezahüratlarla karşılandı. Gençler, Güneş'le öz çekim konusunda adeta yarışa girerken, Şenol Güneş de onları kırmayarak, tek tek fotoğraf çektirdi.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:50
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G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!
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Yorum
Telefondan görünmüyor:) Yorumları en çok beğeni sırasına göre sıralarsanız memnun olurum sadece sizin yazdıklarınız değil haberi okuyanların yorumları da önemli
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Alper Potuk'a sürpriz talip!
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Yorum
GFB Gitsin ne oynadigi belli degil, alanda hata.
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Operasyon Ocak'ta
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Yorum
kaanfb ben defalarca yazdım M.Topal, A.potuk, 2 lig topçusu diye koca sezonda asist ve bir kac golü dişinda skoru olmayan a.potukla yine anlaştınız
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