 Cenk giderse, Gignac Kartal olacak – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Cenk giderse, Kartal olacak

    Cenk giderse, Gignac Kartal olacak

    Meksika basınına göre Siyah-Beyazlılar ocakta İngiliz kulüplerinin talip olduğu yıldız golcüsü 'u satıp, Tigres'te forma giyen Fransız forvet Andre Pierre 'ı kadrosuna katacak.

    Fransız yıldız daha önce de pek çok kez Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmesine rağmen, bonservis bedelinin yüksekliği nedeniyle bu iş gerçekleşmemişti. Ancak şimdi şartların Beşiktaş'ın lehine olduğu ve ön görüşmelerin yapıldığı da vurgulandı.

    SÖZLEŞME 30 HAZIRAN'DA BİTİYOR
    Sezon sonu Tigres'le sözleşmesi sona erecek olan , 2018 Haziran sonunda serbest kalıyor. Meksika basınına göre mukavelenin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Gignac, Beşiktaş'la yaptığı görüşmelerde şartlar konusunda anlaşmaya vardı.

    ''AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR''
    Tecrübeli oyuncu Avrupa'ya dönmek istediğini ve Beşiktaş'a gitmesi için kolaylık gösterilmesini de yönetimden talep etti. Fransız oyuncu, sezon sonunda gerçekleşecek olan bu transferin ocakta tamamlanıp, imzaların atılmasını da umut ediyor. Fransız kaynaklı haber sitesinde yer alan haberde de Beşiktaş'ın Alvaro Negredo'da yaşadığı hayal kırıklığını, Gignac'ı alarak bitirmek istediği öne sürüldü. Fransız oyuncunun da Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve iddialı hedefleri olan Beşiktaş'ı istediği belirtildi.

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:30
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