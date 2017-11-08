Cenk giderse, Gignac Kartal olacak
Meksika basınına göre Siyah-Beyazlılar ocakta İngiliz kulüplerinin talip olduğu yıldız golcüsü Cenk Tosun'u satıp, Tigres'te forma giyen Fransız forvet Andre Pierre Gignac'ı kadrosuna katacak.
Fransız yıldız daha önce de pek çok kez Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmesine rağmen, bonservis bedelinin yüksekliği nedeniyle bu iş gerçekleşmemişti. Ancak şimdi şartların Beşiktaş'ın lehine olduğu ve ön görüşmelerin yapıldığı da vurgulandı.
SÖZLEŞME 30 HAZIRAN'DA BİTİYOR
Sezon sonu Tigres'le sözleşmesi sona erecek olan Gignac, 2018 Haziran sonunda serbest kalıyor. Meksika basınına göre mukavelenin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Gignac, Beşiktaş'la yaptığı görüşmelerde şartlar konusunda anlaşmaya vardı.
''AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR''
Tecrübeli oyuncu Avrupa'ya dönmek istediğini ve Beşiktaş'a gitmesi için kolaylık gösterilmesini de yönetimden talep etti. Fransız oyuncu, sezon sonunda gerçekleşecek olan bu transferin ocakta tamamlanıp, imzaların atılmasını da umut ediyor. Fransız kaynaklı haber sitesinde yer alan haberde de Beşiktaş'ın Alvaro Negredo'da yaşadığı hayal kırıklığını, Gignac'ı alarak bitirmek istediği öne sürüldü. Fransız oyuncunun da Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve iddialı hedefleri olan Beşiktaş'ı istediği belirtildi.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:30
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 6
Yorum
doğru H.Ali,M.Topal,Ozan,Fernandao,Kameni,Van persi bu takımın engelleri. bir takım en fazla bir macta 2 çürügü idare eder. niye çürük olsun ki
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Şenol Güneş'ten Pepe itirafı
Toplam 2
Yorum
arsen l. Gülmeyen suratı altında dürüst sevecen bir insanlık yatıyor.Bağırıp çağırdığına bakmayın.Boş lafları sevmez kompleksi yok.Tam BJK ye göre.
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 6
Yorum
doğru en buyuk sorun sensin ozan. yetenek yok oyun zekası yok teknik yok ne işe yarar bu adam.parlayacak parlayacak daha bekleyin
Cenk giderse, Gignac Kartal olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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