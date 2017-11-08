Cenk giderse, Gignac Kartal olacak

Fransız yıldız daha önce de pek çok kez Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmesine rağmen, bonservis bedelinin yüksekliği nedeniyle bu iş gerçekleşmemişti. Ancak şimdi şartların Beşiktaş'ın lehine olduğu ve ön görüşmelerin yapıldığı da vurgulandı.



SÖZLEŞME 30 HAZIRAN'DA BİTİYOR

Sezon sonu Tigres'le sözleşmesi sona erecek olan Gignac, 2018 Haziran sonunda serbest kalıyor. Meksika basınına göre mukavelenin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Gignac, Beşiktaş'la yaptığı görüşmelerde şartlar konusunda anlaşmaya vardı.



''AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR''

Tecrübeli oyuncu Avrupa'ya dönmek istediğini ve Beşiktaş'a gitmesi için kolaylık gösterilmesini de yönetimden talep etti. Fransız oyuncu, sezon sonunda gerçekleşecek olan bu transferin ocakta tamamlanıp, imzaların atılmasını da umut ediyor. Fransız kaynaklı haber sitesinde yer alan haberde de Beşiktaş'ın Alvaro Negredo'da yaşadığı hayal kırıklığını, Gignac'ı alarak bitirmek istediği öne sürüldü. Fransız oyuncunun da Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve iddialı hedefleri olan Beşiktaş'ı istediği belirtildi.