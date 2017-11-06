Göz değmesin!
Şampiyonlar Lidi'nde fırtınalar estiren siyah-beyazlılar, Talisca, Babel ve Cenk’in golleriyle Göztepe’yi mağlup edip lig mücadelesini de bırakmayacağını gösterdi.
LEO KIRMIZI KART GÖRDÜ
Göztepe'nin tek sayısı, 66. dakikada Ghilas'tan gelirken ev sahibi ekipte Leo, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Göztepe ile oynadığı son maçı 7-3 kazanan Kartal, 14 yıl sonra da sahadan galibiyetle ayrıldı. Sadece bu kez skor 3-1'di. Çıkışını sürdüren Beşiktaş, 12. Haftada Akhisar'ı konuk edecek.
Cenk ATILGAN
Tek eksiği yenilen gol
Göztepe karşısında 3 golle sonuca giden Beşiktaş buna karşılık kalesinde gol görmekten kurtulamadı. Fabri'nin özellikle 6 ve 37. dakikalardaki müthiş kurtarışlarıyla ayakta kalan siyah-beyazlılar, 66. dakikada Ghilas'ı durduramadı ve golü kalesinde gördü. Üst üste 6 maçtır gol yiyen Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde ligdeki en uzun gol yeme serisine imza attı.
Siyah-beyazlılar, Göztepe karşısında Ryan Babel ile karşılaşmanın 53. dakikasında 3-0 öne geçti. Beşiktaş böylece bu sene ligde ilk kez bir maçta 2 golden fazla atmış oldu.
Mayıs 1996'da Altay'a 3-0 yenilen Beşiktaş, 21 yıldır İzmir takımlarına deplasmanda maç kaybetmiyor (8G, 2B).
İki takım 47. kez karşı karşıya gelirken Beşiktaş 23. galibiyetini elde etti. Göztepe'nin 8 Göztepe galibiyeti bulunurken 16 müsabaka da berabere sonuçlandı.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:09
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Süreyya’dan taraftara üçlü!
Toplam 3
Yorum
Alper Adam daha puan farkini bilmiyor gelip yorum yapiyor 6 puan fark varmis bilmem ne. O kadar korkmayin besiktastan tek derdiniz olmuş
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''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!''
Toplam 13
Yorum
Yeni heycan Bu saatten sonra bence en akkili TD secimi ya umit ozat ya da yilmaz vural olmali cunku bu kadroya Mourinho bile gelse pek bir sey olmaz
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 25
Yorum
Miyane Yazacak çok şey var da karakter sınırı yetmez. Bu insan yapısıyla sırf fb değil Türkiye daha çok patinaj çeker. Daha Ali Koç'u yiyeceksiniz.
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