Göz değmesin!

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden sonra Süper Lig'de de dişini göstermeye başladı. Siyah-beyazlılar, Monaco maçının yorgunluğuna karşılık Göztepe karşısında etkili bir futbol ortaya koyup sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. 4 hafta sonra üst üste 2 galibiyet alan Kartal, 3. sıraya yerleşti ve lider Galatasaray ile puan farkını 5'e düşürdü. Aslında karşılaşma İzmir ekibinin baskısı altında başladı. Ancak Göztepe 6 dakikada 3 net pozisyondan yararlanamadı. Klasik, 'Atamayana atarlar" kuralı bir kere daha işledi ve 7'de Talisca ile Beşiktaş'ın golü geldi. İlk yarı bu skorla kapanırken 47. dakikada Ryan Babel ve 53. dakikada Cenk Tosun sahneye çıktı ve skor bir anda 3-0'a geldi.Göztepe'nin tek sayısı, 66. dakikada Ghilas'tan gelirken ev sahibi ekipte Leo, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Göztepe ile oynadığı son maçı 7-3 kazanan Kartal, 14 yıl sonra da sahadan galibiyetle ayrıldı. Sadece bu kez skor 3-1'di. Çıkışını sürdüren Beşiktaş, 12. Haftada Akhisar'ı konuk edecek.Cenk ATILGANkarşısında 3 golle sonuca gidenbuna karşılık kalesinde gol görmekten kurtulamadı.özellikle 6 ve 37. dakikalardaki müthiş kurtarışlarıyla ayakta kalan siyah-beyazlılar, 66. dakikada Ghilas'ı durduramadı ve golü kalesinde gördü. Üst üste 6 maçtır gol yiyen Beşiktaş,döneminde ligdeki en uzun gol yeme serisine imza attı.Siyah-beyazlılar, Göztepe karşısında Ryan Babel ile karşılaşmanın 53. dakikasında 3-0 öne geçti. Beşiktaş böylece bu sene ligde ilk kez bir maçta 2 golden fazla atmış oldu.Mayıs 1996'da Altay'a 3-0 yenilen Beşiktaş, 21 yıldır İzmir takımlarına deplasmanda maç kaybetmiyor (8G, 2B).İki takım 47. kez karşı karşıya gelirken Beşiktaş 23. galibiyetini elde etti. Göztepe'nin 8 Göztepe galibiyeti bulunurken 16 müsabaka da berabere sonuçlandı.