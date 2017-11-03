 Q7'den Pepe paylaşımı! – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Q7'den paylaşımı!

    Q7'den Pepe paylaşımı!

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, takım arkadaşı ile birlikte sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

    Tecrübeli futbolcu yaptığı paylaşımda; "Beşiktaş'ta gerçekten çok farklı bir ekibimiz var. Hepsi birden fazla ülkeden ve inanılmaz. Hepimiz birbirimizin kültürü hakkında çok şey öğrendik ve bu dünyanın nasıl işlediğini, kültürel farklılıklara rağmen hepimizin çok daha fazla büyümesine ve anlamamıza yardımcı oluyor. Hepimiz bu spor aşkıyla birleştik. Yine de Portekiz'den çok uzaktayken Portekizli arkadaşınız olması harika." ifadelerine yer verdi.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Q7'den Pepe paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.