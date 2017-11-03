Q7'den Pepe paylaşımı!

Tecrübeli futbolcu yaptığı paylaşımda; "Beşiktaş'ta gerçekten çok farklı bir ekibimiz var. Hepsi birden fazla ülkeden ve inanılmaz. Hepimiz birbirimizin kültürü hakkında çok şey öğrendik ve bu dünyanın nasıl işlediğini, kültürel farklılıklara rağmen hepimizin çok daha fazla büyümesine ve anlamamıza yardımcı oluyor. Hepimiz bu spor aşkıyla birleştik. Yine de Portekiz'den çok uzaktayken Portekizli arkadaşınız olması harika." ifadelerine yer verdi.