Maçın en iyisi Adriano!

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 4.maçını oynayan Beşiktaş yenilgi yüzü görmedi ve 10 puanla liderliğini sürdürdü. Kara Kartal, iç sahada oynadığı son 11 Avrupa kupası maçında yenilgi yüzü görmedi (5G, 6B).

Bu zorlu mücadelede Şenol Güneş iki önemli karar verdi ve 11'inde değişikliğe gitti. Falcao ve Sidibe gibi iki önemli eksikle İstanbul'a gelen Monaco da Fransa'daki maçtan farklı bir kurguyla sahaya çıktı.

Güneş, Talisca yerine Oğuzhan'a ilk 11'de şans verdi. Monaco genel olarak topa hakim olan bir oyun anlayışına sahip değil. Topu rakibine bırakıp pres yaparak kaptıkları toplarla hızla hücuma çıkan bir ekip. Bunu bilen Şenol Güneş, maç öncesi röportajında da söylediği gibi Talisca'yı top kaybı yapmak istemediği için oynatmadığını söyledi. Oğuzhan'ı o bölgede kullanarak topa daha çok sahip olmak istedi.







CANER'İN YERİNE ADRİANO!

Ayrıca Caner Erkin'i kadroya almayan Şenol Güneş sol bekte ise savunması Caner'den daha ön planda olan Adriano'ya görev verdi. Ayrıca iyi top hakimiyeti olan ve teknik yönü güçlü olan Adriano hem hücumda hem savunmada görevini yerine getirdi. 9 ikili mücadele ve 1 hava topu kazanan Adriano, 5 de top kaparak bu alanda maçın lideriydi. Ayrıca 71 ile maçın en çok topla buluşan ismi de Adriano oldu.

Ancak Adriano bu başarılı performansına rağmen iki kez tehlikeli bölgede top kaybı yaptı. Bunlardan birinde Monaco golü buldu. Adriano'nun topu kaptırması sonucu Lopes sol ayak içiyle Fabri'nin sağından topu ağlarla buluşturdu. Kartal bu golle 1-0 geriye düştü. Adriano, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk gole sebep olan hatasını bu maçta yaptı (53 maç - 3468 dakika).

Monaco'nun hücumdaki bir diğer önemli silahı da uzun top. 1. bölgeden 3. bölgeye sık sık uzun toplarla geçmeyi deniyorlar ki maçın sonlarına doğru bunları sık sık denediler. Zaman zaman pozisyon da üretmeyi başardılar. Ayrıca çok adamla hücum yapmaları, gerekse ağır stoperleri yüzünden kontra atak savunmasında da ciddi sıkıntılar yaşadılar.

Hücuma beklerini de sürekli katmayı düşünen Monaco, Sidibe'nin yokluğunda bunda pek başarılı olamadı. Yine de bekleri hücuma destek vermeye çalıştı ve kontra savunmasında zayıf ve geride sık sık eksik yakalandılar.

Buna ek olarak hızlı atak başlatmak için 2. bölgede yoğun baskı yapan Monaco, istediğini alamadığından yani Beşiktaş topla baskıyı kırdığında zaman zaman ciddi boşluklar verdi.

Beşiktaş bu pozisyonları değerlendirseydi ortaya çok farklı bir sonuç çıkabilirdi. Quaresma ile iki önemli pozisyondan yararlanamayan siyah-beyazlılar fırsat tepti.

Beşiktaş maçın başlarında üçüncü bölgedeki etkili pas oyunlarıyla Monaco ceza sahasına girmeyi denedi. Ama kompakt oynayan Monaco'ya karşı zaman zaman başarılı olunsa da sonuç gelmedi. Kara Kartal dün gece gol yollarında çok etkisizdi.

Beşiktaş bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en az isabetli şut çektiği ilk yarıyı oynadı (1). Kara Kartal ilk yarıda durgundu. İkinci yarı temponun artmasıyla bu sayı arttı ancak galibiyet için yetmedi.

Beşiktaş hücum varyasyonlarında çoğunlukla sağ taraftan etkili olmaya çalıştı. Quaresma'nın etkili ortaları ile pozisyon bulmaya çalıştı ancak Monaco savunması ilk maça oranla daha derli toplu oynadı. Özellikle savunmada daha dikkatlilerdi. Quaresma ve Cenk'e özel baskı uyguladılar.

Cenk'in üzerindeki baskısının boyutunu gösteren bir rakam ise kaybettiği ikili mücadele sayısı. 17 ikili mücadeleden mağlup ayrılan Cenk dün gece bu alanda maçın en kötü isimlerindendi. Monaco'nun stoperi Kamil Glik'in iyi performansı Cenk'in etkili olmasını engelledi. Cenk 9 da hava topu kaybetti.

Cenk Tosun attığı penaltı golüyle Oktay Derelioğlu'nu geçerek Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu oldu. 5 gol. Ayrıca Cenk, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son yedi golün beşine doğrudan katkı yaptı (dört gol ve bir asist).

Kamil Glik'e de bir parantez açmak gerekli. Glik 10 ikili mücadeleden galip çıkarken hiç ikili mücadele kaybetmedi. Ayrıca 6 hava topu kazanırken hiç hava topu da kaybetmedi. Monaco'nun savunmadaki en önemli ismiydi.

Aynı şekilde Beşiktaş'ta da Pepe etkili bir oyun ortaya koydu. 11 ikili mücadele kazanan Portekizli yıldız sadece 3 ikili mücadele kaybetti. 8 hava topundan galip ayrılırken 3'ünden mağlup ayrıldı. Pepe 1 de önemli bir pozisyonda pas arası yaparak mutlak bir pozisyonun oluşmasını önledi.

Maç boyunca 18 orta yapabilen Monaco cephesi bunlarda %22.2 isabet sağlayabildi. Beşiktaş'ta ise Quaresma tek başına 17 orta açtı bunlardan sadece 3'ü isabetli oldu. Ayrıca Ricardo Quaresma, yaptırdığı penaltı ile Beşiktaş'ın beraberlik golünde büyük pay sahibiydi. Portekizli yıldız Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 15 golün sekizine direkt katkıda bulundu (3 gol ve 5 asist).

Monaco cephesinde en çok topla buluşan isim 66 kez ile Fabinho oldu. Etkili bir oyun ortaya koyan Fabinho, 17 ikili mücadele kazandı, sadece 4'ünü kaybetti. Orta sahadaki yüksek tempoya rağmen her yere yetişmeyi başardı. Savunmadaki görevini eksiksiz yerine getirdi. Ayrıca kazandığı toplarla hızla, dikine oynayan Fabinho takımını hücuma çıkarma görevini de yerine getirdi.

ATİBA FAKTÖRÜ

Atiba dün gece 47 kez topla buluştu bunların 38'ini pas olarak kullandı ve %94.7 gibi müthiş bir oranda başarılı oldu.

Atiba yine Beşiktaş'ın en önemli ismiydi. Takımın merkezinde önemli bir görev üstlenen Kanadalı futbolcu, hem hücumda hem savunmada Beşiktaş'ın çapası gibiydi. O olmadığında siyah-beyazlılar organize olmakta zorluk çekti. Oyunun son bölümlerinin Beşiktaş'ın sahasında oynanmasının temel nedenlerinden biri Atiba ve Tolgay'ın oyundan alınmasıydı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde gruplardaki ilk dört maçta 10 puan toplayan 56 takımın %98'i gruptan çıkmayı başardı.

Dün gece Porto'nun Leipzig'i 3-1 yenmesiyle Kara Kartal gruptan çıkma işini biraz erteledi. Leipzig beşinci maçında Monaco'yu yenemezse, Beşiktaş, evinde oynayacağı Porto'ya kaybetse bile tur atlamayı garantileyecek.

EMRE TOPALOĞLU – ÖZEL ANALİZ