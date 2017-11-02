''Beşiktaş, Türkiye'nin aydınlık yüzüdür!''

Beşiktaş'ın Türkiye'nin gururu olduğunu ifade eden Orman ''Beşiktaş, hem Türkiye'nin aydınlık yüzüdür hem de Türkiye'nin en önemli vitrin kulübüdür'' ifadelerini kullandı.



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 79. ölüm yıldönümünde saygıyla anan Fikret Orman'ın yazısı şu şekilde:



''BEŞİKTAŞ, TÜRKİYE'NİN AYDINLIK YÜZÜDÜR''

''Futbol takımımız, Avrupa'da önemli başarılara imza atarak, sadece Beşiktaşlıların değil, tüm Türkiye'nin gururu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üç maçımızı kazandık. Porto'yu, Leipzig'i ve Monaco'yu yenerek, gruptaki rakiplerimizin toplamından daha çok puana sahip olduk. Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk üç maçını kazanan ilk Türk takımı olma unvanını alan futbol teknik heyetimizi ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bu ay Devler Ligi'ndeki iki maçımızı da evimizde oynayacağız. Taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi takımımızın yanında yer alacağına ve bir bütün olarak Beşiktaş'ın ne kadar güçlü bir aile olduğunu tüm dünyaya göstereceğimize inancım tam. Beşiktaş, hem Türkiye'nin aydınlık yüzüdür hem de Türkiye'nin en önemli vitrin kulübüdür. Önümüzde duran en önemli hedefin; Beşiktaşımız'ı global bir marka haline getirmek olduğunu sık sık dile getiriyorum. Biz, stratejilerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz. Armasında Ay-Yıldız taşıyan tek spor kulübü olarak ülkemize ve halkımıza karşı üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye ve örnek olmaya çalışıyoruz. 9 Ekim günü de Vodafone Park'ta Ampute Milli Takımımımız'ın Avrupa Şampiyonası olduğu final maçında on binlere ev sahipliği yapmak bizim için çok önemli bir gururdur. Avrupa Şampiyonu sporcularımızı bir kez daha tebrik eder, bu organizasyonda emeği olan herkese teşekkürü borç bilirim.



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yetmiş dokuzuncu yılına girerken, aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz. Rahmet, minnet ve özlemle andığımız Ulu Önder Atatürk'ün en büyük eseri olan ve Türk Milleti'ne armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz. ''